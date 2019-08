Párosban hetedik hely, következhet a négyes

A romániai ifjúsági és U 23-as világbajnokság csütörtöki nyitónapja után a magyar kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya, Makrai Csaba elégedett volt csapata teljesítményével. Okkal, hiszen mindenki folytathatta a küzdelmet, köztük a ­Rácalmási SE sportolója, Horváth Benedek is.

– Maximálisan elégedett vagyok eddig a gyerekekkel. Meglehetősen változatos volt ma az időjárás, de jól tudtunk alkalmazkodni a körülményekhez – mondta a csütörtöki nap után a kapitány.

Az elégedettségre volt is ok, hiszen kilenc egységünk jutott egyből a fináléba, ami nem volt egyszerű, mert öt olyan számot is rendeztek, amiben az előfutam-győzelem is kevés volt a döntőhöz, a többiben az elsők automatikusan finalisták lettek, a „maradéknak” ezt a középdöntőkben kellett elérniük.

C-2 1000 méteren Horváth Benedek párjával, a dunaharaszti Mekler Merkapt ITSE versenyzőjével, Besenyei Ádámmal délelőtt térdelt kenuba. A középdöntőt úgy várhatták a mieink, hogy az előfutamok után a hetedik legjobb idejük volt, a döntőbe pedig az első kilenc kerülhetett.

Azután a délelőtti középdöntőben Horváthék a német és a román páros mögött harmadikak lettek, és ezzel finalisták. A délutáni döntőt nem várhatta a magyar páros túl biztatóan, mivel Besenyei vállsérülése nem javult, sőt rosszabb lett.

A magyar páros végül a hetedik lett, a világbajnoki címet pedig orosz páros szerezte meg.

Horváth Benedeknek ezzel nem ért véget a vb, hiszen ma a négyesek ötszáz méteres távján indul, és remélhetőleg a mieink ott lesznek a vasárnapi fináléban is.