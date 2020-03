Parázs csata után harmadszor is a Dunabiztos nyerte a döntőt

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett hatodik amatőr futsalbajnokság döntőjét a Solarwelt-Dunabiztos csapata nyerte a Falábúak ellen. A parázs hangulatú derbit a Dunaújvárosi Egyetem arénájában rendezték meg, csütörtökön este.

Már a rajt sem volt szokványos, hiszen az előtte lejátszott kosárlabda-mérkőzés miatt a kezdés fél órát csúszott. A szép számmal érkezett szurkolók elhivatottan figyelték a folyosón melegítő kedvenceiket. Mindkét csapat imponáló, elszánt magabiztossággal várta, hogy végre pályára lépjen.

A Dunabiztos gyorsan megszerezte a vezetést. A válasz egy minden tiltakozás ellenére megítélt büntető után érkezett a Falábúak részéről. A nagyobb rutin és a keményebb fellépés meghozta a címvédők további góljait. A hajrára már 4–1-nél tartottak, a fiatalok rosszul tűrték a túlfűtött hangulatot, a ziccereiket sorozatosan elpuskázták, de a végén egy duplázásból az egyik csak bejött. Ezzel a góllal alakult ki a fél­idei állás.

A másodikban jött ám csak a cifra lakodalom! A Falábúak gyors akcióit a pirosak látványosan törték derékba. A férfias csatát a gladiátorok harca váltotta föl, majd egy szomorú közjátékot kettős kiállítás követett. Szerencsére a hátralévő időben újra a focié lett a főszerep. A játék tüze viszont nem csillapodott. A Dunabiztos bemutatta a legjobb tudását, szép akciókat, sokat ígérő helyzeteket dolgozott ki, így a végén bevarrták az ötödiket is. Megérdemelten jutottak újra a csúcsra. A zöldek derekasan küzdöttek, de erre a férfias csatára még nem voltak felkészülve.

Petrás Gábor, a DLSZ főtitkára így értékelte a finálét: – Nagyon meg vagyok elégedve, hiszen látszik, hogy milyen népszerű a futsal. Ez a Dunaferr DUE Dutrade FC-nek köszönhető. A pályán a játékban láttuk a jó minőséget, a legalább kétszáz fős közönség pedig a szívét-lelkét beleadta a buzdításba. Boldog vagyok, mert egy fantasztikus, izgalmakkal teli döntőt láthattunk. Egy kis parázs is volt benne, ami talán egy ilyen meccs­be bele is fér! Nagy örömünk, hogy a DLSZ-nek Fazekas Martin révén van egy új csapata, a mostani ezüstérmes, úgy tűnik, hogy komoly erőt fognak képviselni. Mindkét csapatnak gratulálok, köszönjük az MLSZ-nek azt a támogatást, amit a futsalbajnokságunk lebonyolításához nyújtott. Hasonlóképpen köszönjük Kiss Andrásnak, a Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesület elnökének valamint Zemankó Zoltánnak, a futsalklub csapatvezetőjének az együttműködő segítségüket.

– Szenzációs döntőn vagyunk túl – kezdte az interjúját az előbb említett Kiss András a DUE DSE elnöke. – A DLSZ most is hozta azt a színvonalat, amelyet általuk rendezett tornákon megszoktunk. Gratulálok a szervezéshez! Hatalmas örömmel tölt el, hogy a futsal is ilyen népszerű a dunaújvárosi kispályás labdarúgók körében. A mérkőzés a játékosok kvalitásában és a parázs hangulatában is méltó volt egy szuperdöntőhöz. Mindkét csapatnak gratulálok, a szívüket-lelküket kitették a pályára, és magas hőfokú küzdelem jellemezte a játékukat. A rutinosabb csapat nyerte a döntőt, de le a kalappal a fiatalabb erőkből álló Falábúak előtt is, mert, ahogy mondani szokták, nüanszokon múlott a sikerük! Hajrá foci! Hajrá DLSZ! Hajrá futsal! – tette hozzá.

Balogh Bertalan, a Solarwelt-Dunabiztos képviseletében fogalmazta meg gondolatait: – Köszönjük a gratulációkat, megdolgoztunk az újabb aranyéremért. A szerencse is mellénk állt, a jó csapatnak van szerencséje. Az első félidőben kiegyenlített volt mérkőzés, jókor rúgtuk a gólokat, a kipattanókra is odaértünk. A második félidő nagyon pörgős volt. Ott az ellenfél jobban küzdött, de nem tudtak újabb gólt lőni, mi pedig igen. Kemény volt ez a mérkőzés. Miért, egy döntő milyen legyen? Mind a két csapat nyerni akart. Bocsánat, de ez ilyenkor ez „élethalál” harc. Senki sem szeretne vesztesként hazamenni. A végén viszont lepacsiztunk egymással. Szerintem a foci erről szól, szenvedély nélkül nem lehet ezt játszani.

– Amit ígértünk, azt teljesítettük! A tiszteletet és az alázatot megtartottuk – mondta a vesztes fél részéről Vukajlovics Péter a döntőt követően, aki szerint jó iramú meccset játszottak, ellenfelük a játék szempontjából korrekt volt.

– Ami nagy szerepet játszott az a pszichológiai küzdelem, ebben alulmaradtunk. Nem számítottunk arra, hogy a játékvezetők ennyit fognak engedni. Az agresszivitás tekintetében fölénk nőttek, de a szerencsével is hadilábon álltunk. Ezzel együtt élveztük, és jövőre is legalább idáig szeretnénk eljutni – mondta.