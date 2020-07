Öt évtizede van a kézilabdában, de esze ágában sincs a nyugdíj

Kolics János a dunaújvárosi kézilabdázás legendás alakja idén ünnepelte 65. születésnapját, játékosként az első NB I-es feljutást, edzőként a Dunaferr első élvonalbeli érmeit is vele szerezte a klub. Azonban nem csak Dunaújvárosban alkotott maradandót, neve egybeforrt a dunaföldvári „aranykorszakkal”, jelenleg pedig több mint egy évtizede Kalocsán dolgozik, ahol szintén letette a névjegyét. Esze ágába sincs nyugdíjba menni, hiszen őt szeretett sportága élteti.

A mesterrel a klub 2000-ben szerzett bajnoki aranyérme alkalmából rendezett összejövetelen beszélgettünk, amelyre meghívták mindazokat, akik a másfél évtizedes sikerkorszak részesei voltak, előtte és utána is.

A történelmi elsőséget ugyan Skaliczki László vezetésével érte el a gárda, de Kolics János alapozta meg a sikert, hiszen előtte három szezonon keresztül ezüstérmet szerzett a csapattal. Aztán később még háromszor vállalt szerepet edzőként, ami három bronzéremmel zárult.

– Nagyon örülök, hogy létrejött ez az esemény, amire boldogan jöttem. Az este során végig vonult bennem az a kézilabdás-korszak, ami a hetvenes években kezdődött a Dunaújvárosi Kohászban, amikor még játékosként az első NB I-es feljutást elértük 1980-ban. Annak az időszaknak a nagy eredménye az volt, hogy szinte csak saját nevelésű játékosokból sikerült Komáromi Ákosnak kinevelni azt a gárdát, ami az élvonalig menetelt. Igaz, nem tudtunk hosszabb távon ott ragadni még, de ez akkor fontos momentum volt a sportág helyi történetében. Miután huszonhat évesen felhagytam az élvonalbeli játékkal, a vállalkozásaimmal kezdtem foglalkozni, mert akkor ebből nem lehetett megélni. Közben már főiskolás koromban megszereztem az edzői végzettséget, egy sikeres dunaföldvári kitérő után visszatértem Dunaújvárosba, és nagyon örülök, hogy a Dunaferr fényes korszakának is részese lehettem. Voltam vezető- és utánpótlás-edző, szakosztályvezető. Mikor milyen posztra kellettem, akkor Bene Gyula oda helyezett, és minden pozíciómban próbáltam segíteni a kézilabdát – mesélte.

Az első érmekkel kitaposták az utat a bajnoki címhez

Kolics nagyon nagy eredménynek tartja, hogy 1996/97-ben vele szerezte a férfiszak­ág első dobogós helyét az NB I-ben, különösen, hogy az 1994-es kiesést követően 1995-ben ismét a másodosztályból verekedte magát vissza a klub a legjobbak közé. Akkor Kajcsa Andrással az addigi legjobb eredményt elérve hatodikak lettek, majd a következő szezonra már az ő kezében volt a karmesteri pálca, s egyből második helyre vezényelte gárdáját. Aztán utána még kétszer.

– Azért is vagyok büszke erre a három második helyre, mert ezt a sikert gyengébb játék­erőt képviselő csapattal sikerült elérni, és bizony húzogattuk a Veszprém bajuszát, sőt az ezüstös korszakban is volt, hogy simán legyőztük, azaz ki is húztunk belőle egy-egy szálat. Nagyon jó volt, nagyon kellemes érzés feleleveníteni azokat a sportemlékeket, ami erre a másfél évtizedre összeköti ezt a hatvan embert, akik mind meghatározói voltak a magyar kézilabdának és több ezer válogatottságot számoltak összesen – tette hozzá.

Arra felvetésre, nincs-e hiány­érzete amiért az aranyérmet nem vele sikerült megszerezni, egyből rávágta, egyáltalán:

– Abszolút nincs bennem ez, meggyőződésem a második helyeink nélkül nem lett volna arany sem, mi azt az utat kitapostuk, karrierem legmagasabban jegyzett időszaka alatt. Azt tudomásul kell venni mindenkor, az edző személye, a játékosállomány folyamatos változáson megy keresztül. Akkor új tréner jött, erősebb csapatot hoztak össze, így sikerült a győzelem, aminek az alapjait letettük, így magaménak is érzem a bajnoki címet.

A mester hangsúlyozta, azokra kell a legbüszkébbnek lenni, akiket a klub nevelt ki. Akkor az akadémiák sehol nem voltak még, mondhatni, ebben úttörők voltak, olyan magas szintű munka folyt Dunaújvárosban, mint most a Nemzeti Kézilabda Akadémián, vagy más kiemelt műhelyekben. – Ontottuk a magyar válogatott játékosokat a sportágnak, ezt nem tudom melyik más klub tudja elmondani a mai napig, főleg, hogy az élcsapatok jórészt légiósokkal vannak tele. Említhetném Marko Vujint, őt szintén mi fedeztük fel, apukája a háború elől hozta el tizenhat évesen, hogy aztán nem sokkal később már a Veszprém csapjon le rá, aztán Európa egyik topjátékosa lett.

Nem üzleti alapon működött, jó közösség alakult

Kérdésünkre, szerinte mi volt a titkuk, azt felelte, talán a feltörekvő erő, ami dolgozott a vezetőkben, játékosokban, mindenkiben, hogy odakerüljenek az élre, megtörve a Szeged és a Veszprém hosszú évek óta tartó hegemóniáját. Fontosnak tartotta megemlíteni, nemcsak üzleti alapon működött az egész, hanem jó közösség is alakult, volt valami hátsó motiváció, ami mozgatta ezt az egészet, a közös ügy, amiért dolgoztak. – Le a kalappal a fiúk, a vezetők előtt, nagyon szép évek voltak, és különösen szívme­lengető, hogy az én munkámról is ilyen nagy szeretettel beszélnek.

Többek között így tett a klasszis kapus, Fazekas Nándor is, aki ugyan csak egy szezont töltött a Dunaferrben, de azt mondta, ha ez nincs és Kolics János nem ad neki bizalmat, akkor bizony nem jut el oda, ahova. – Nagyon büszke vagyok erre, ezt a róla megjelent életrajzi könyvben is megemlítette. Az a bizalom, amit próbáltam számára adni, jólesett neki, de legfőképpen tudott vele élni, és megindult ezen a kivételes pályán.

A dunaföldvári „aranykorszak” is hozzá fűződik

Egyébként Kolics János neve nem csak Dunaújvárosban fogalom, hiszen mint említette, Dunaföldváron is dolgozott, ő volt a letéteményese a kisváros „aranykorszakának”, amikor a megyei első osztályból indulva tíz év alatt eljutottak az NB I/B-ig, ahol egymás után kétszer ezüstéremig vezette az egykori Spartacust a 91/92 és 92/93-as szezonban, a Magyar Kupában pedig 1990-ben kiverték a bajnoki címvédő Elektromost is. A sokat látott bitumenes pályán százak tolongtak az együttes meccsein, minden hazai találkozó ünnepnapnak számított. (Egy kis szubjektív megjegyzést, ha megengednek, gyerekként én is jártam ezekre a derbikre, emlékszem Kolics – aki játékos-edző volt – zseniális hát mögötti passzaira, elnézős labdaosztogatására. Eme élmények hatására kezdtem kézilabdázni, így tulajdonképpen a mester rám is nagy hatással volt, eredményeim megyei diák­olimpiai sikerekben és egy országos döntős szereplésben kimerültek, de jó szívvel emlékszem ezekre a mai napig.)

– Nagyon szerettem ott is dolgozni, és külön öröm volt számomra, hogy a csapatban sok volt a helyi. Máig büszkén gondolok arra, hogy Orova Tamás egészen a junior válogatottig jutott, illetve többen az NB I-ben játszottak később – említette a szakember, akinek dunaföldvári szerepvállalása a sport mellett az üzleti életre, a vendéglátásra is kiterjedt, így nagy megbecsülésnek és ismertségnek örvend itt is a mai napig. Csak egy példa, az egyik általa üzemeltetett egységet sokan a mai napig Kolics-sörözőnek hívják, holott már régen megvált tőle.

Kalocsán hasonló a hangulat, mint a Dunaferrnél volt

Mondhatnánk azt is, ez az összejövetel amolyan pótszületésnap is volt számára, ám 65. évét betöltve sem tervezi a nyugdíjasok életét élni. Tizenkét éve az NB II-es Kalocsát irányítja, nagyon jól érzi magát, Dunaújvárosból jár le. Ezen idő alatt bajnoki címeket, ezüst- és bronzérmeket szerzetek. Megjegyezte, mutassanak manapság egy edzőt, aki minden állomáshelyén legalább tíz évet lehúzott. Kiemelte az amatőr osztályban ezekért a sikerekért is ugyanúgy meg kell dolgozni, mint az NB I-ben, nem könnyebb edzőnek lenni alacsonyabb és utánpótlás szinten, sőt. – Minden tiszteletem azoké, akik saját magukat akarják meghaladni, előre szeretnének lépni, mindezt munka mellett. Ami most Kalocsán éltet minket, az a hasonló jó hangulat, mint a Dunaferr korszakban. Kiváló vezetőink vannak, öt-hatszáz (!) néző szurkol minden meccsünkön. Úgy gondolom, ezt a közel ötven évet, amit a kézilabdában eltöltöttem, itt fogom majd megkoszorúzni. Most pedig mindenki meglepetésére elárulom, Hartán is besegítek a 8-10 éves szivacskézilabdázók edzéseibe. Soha nem gondoltam, hogy a határozott és hangos, temperamentumos énem megváltozik, és ellágyulva a keblemen hordozom ezeket a pici lányokat.

A mestert tizenkét évvel ezelőtt súlyos betegséggel diagnosztizálták, egy évet nem is tudott dolgozni, hogylétét firtató kérdésünket köszönettel véve azt mondta, állapota nem jobb, de nem is rosszabb.

– Az ilyen alkalmak, a napi feladatok mindig plusz erőt adhatnak, hálás vagyok, hogy egyáltalán még dolgozhatok és egészségileg ép vagyok a feladatokra. Más lehet, innentől menne horgászni és élné a nyugdíjas éveit, de én ötven éve kézilabdázom, ezt a következő pár évet is ezzel szeretném még eltölteni!