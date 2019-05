Összetett bajnok lett Makovits Mirtill tornász

Újabb szép tornasikerrel gazdagodott a Dunaferr Sportegyesület.

A sok komoly verseny sorába tartozott a hét végén megrendezett leány, ifjúsági, első osztályú országos egyéni bajnokság – a Kanyó Éva kupa. Erre a viadalra a dunaújvárosiak közül két tornászt neveztek. Makovits Mirtill és Böszörményi Csilla szerepelt a Dunaferrből. Mirtill számára ez felkészülési állomás is volt, az ifjúsági világbajnokságra (14-15 évesek), amelyet Magyarországon, Győrben rendeznek majd meg júniusban. Török Dániel és Badics Réka edzők szívéről nagy kő esett le, mert a vb anyaga elkészült, véglegessé vált.

– Elérkeztünk arra a pontra, hogy megvannak a gyakorlataink. A mostani versenyen Mirtill bemutatta az új ugrást, ami Jurcenkó-csavar típusú mozdulatsor, és sikerült, megcsinálta! Rendkívül elégedett vagyok. Bár a második napi szerenkénti döntőket le kellett mondanunk, mert Mirtill könnyebb bokasérülést szenvedett. A világbajnokság előtt nem akartunk kockáztatni. De elmondhatjuk, hogy sikeres versenysorozaton vagyunk túl, mert minden felkészülési versenyen vittünk újat bemutatásra. És most is a legjobb versenyzőként összetett bajnok lett Mirtill – mondta Török Dániel.

A másik örömteli eseményt jelentette Böszörményi Csilla produkciója. Róla tudni kell, hogy szintén tagja volt a világbajnoki keretnek, és csak a keretszűkítés miatt maradt ki a csapatból. De rendkívül dicséretes eredményt ért el. Összetettben hatodik lett. Azaz benne van a legjobb hatos csoportban az UTE, a Békéscsaba, a Szombathely, a Győr… csapatait is figyelembe véve. Különösen Csilla gerendagyakorlata sikerült nagyon szépre. Török Dániel edző kimondottan a kiegyensúlyozottság tornaszerén, a gerendán elért harmadik helynek örült a legjobban. Felemás korláton pedig a szintén kiemelkedő ötödik helyen végzett Csilla, aki még jövőre is az ifjúsági korhatáron belül versenyezhet. És hogy már a jövőre is tekintsünk: egy év múlva feljön ebbe a korcsoportba Makai Lilla és Mayer Gréta is. Erős csapat lesz!