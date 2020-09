Összes számukban dobogóra állhattak

Vasárnap ért véget Szegeden az év egyetlen utánpótlás kajak-kenu világeseménye. Az Olimpiai Reménységek Versenyén a magyar csapat 42 arany-, 41 ezüst- és 26 bronz­éremmel toronymagasan megnyerte a nemzetek csatáját. A fantasztikus eredményekből a Dunaferr SE kajakos és kenus hölgyei is kivették részüket.

A huszonöt ország négy évfolyamának részvételével lezajlott versenyen az eddig legtöbb számban mérték össze tehetségüket a jövő reménységei. A Dunaferr SE négy indulója fantasztikusan teljesített, hiszen mindenki éremmel térhetett haza, volt aki többel is.

A nyitónapon az U17-es korosztályban K-2 1000 méteren aranyérmes Decsi Dorina szombaton a rövidebb távon a második helyet szerezte meg Kálovics Adéllal (Nagykanizsa) a másik magyar egység mögött, majd vasárnap 200 méter egyesben a dobogó harmadik fokára állhatott.

– Nagyon sokat fejlődtem az elmúlt hónapokban, ez látszott is a versenyen. A kemény munka meghozta a várt eredményt. Az ezer métertől annyira nem féltem, mert ott tudtuk, hogy ezt a futamot meg kell nyerni. Szerencsére így is alakult! Az ötszáztól már sokkal jobban tartottam, mert ugye elég erős páros volt a másik magyar egység! Az elején bíztam benne, hogy ez is meglehet, de a második helynek is nagyon örülök. A kétszázra külön annyira nem gyakoroltunk. Előtte tudtuk meg másfél héttel, hogy indulok, de azért a dobogóban bíztam – mondta Decsi Dorina.

Az U18-as korosztályban szintén győzelemmel rajtolt pénteken 1000 méteren Boldis Csenge és Rugási Csilla (KSI) kajak párosa. Szombaton 500 méteren az aranyérmet a Szellák, Zupkó másik magyar egység szerezte meg, a második a cseh páros lett, amely Boldisékat kicsivel több, mint egy másodperccel előzte meg.

– Összességében elégedett vagyok az eredményekkel, úgy álltunk oda, hogy szeretnénk jó pályákat jönni, és akkor nagy baj nem lehet, ez így is lett. Ezek mellett sokat tanultunk ebből versenyből, kijöttek olyan apróbb hibák, amiket javítva még jobb lehet az egységünk – értékelt.

A Dunaferr négy indulója hét éremmel, közte két arannyal zárta az ORV-t

Vasárnap a kenus hölgyek között újabb két Dunaferr-induló volt érdekelt. C-1 200 méteren az U16-os korosztályban Kémenes Enikő ezüstérmes lett, a győztes ukrán Romanchuktól egy másodperccel lemaradva.

C-2 200-on az U15-16 kategóriában Fehér Anna Kis-Batka Imola (Tiszakécske) társaságában állt rajthoz. A sprinttávon a dobogóért küzdöttek, végül nagy csatában az ukrán és a francia egységet követve, maguk mögé utasítva a másik magyar hajót, harmadikok lettek. Nicot és Waekens egyébként két századdal haladt át előttük a célvonalon.

– Mind a négy szakágban helytálltunk, a férfi kenu is sokat fejlődött az utóbbi időben. Mindig azt mondom, hogy a magyar kajak-kenu erejét az utánpótlás adja és ebben kulcs­szerepük van az edzőknek, akik remek munkát végeznek. Látok új tehetségeket, bízom benne, hogy a következő években is hasonló sikereket érünk el a gyerekekkel – idézte Makrai Csaba utánpótlás szövetségi kapitányt a szövetség honlapja.