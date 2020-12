Örömjátékkal és közel félszáz góllal tértek vissza a pályára

Közel másfél hónap szünet után kedden este ismét tétmérkőzést játszott a Dunaújvárosi Kohász KA együttese, a lányok a ligakupában az NB I/B-s Tempo SE-t fogadták és arattak ellenük kiütéses győzelmet.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Dunaújváros

Az Európa-bajnokság miatt az NB I most szünetel, azonban az alacsonyabb osztályú csapatokat is felvonultató ligakupa nem. A DKKA ebbe a sorozatba is nevezett, azonban itt is halasztania kellett meccseit koronavírus-fertőzés miatt. Kedden viszont már pályára lépett Vágó Attila csapata a C-csoportban.

A szabályok szerint itt légiósok nem szerepelhetnek – különböző okok miatt rájuk amúgy sem számíthatna most a klub –, és a különleges helyzet miatt ezeket a találkozókat a kétszer is karanténba kerülő teljes csapat formába hozására is használni kell most. Hiszen a játékosok teljesen más erőállapotban vannak, így az edzésterhelés sem volt azonos számukra.

A meccs elején a lelkes vendégek még tudták tartani a lépést a Kohásszal, a 12. percben 6–5 volt az állás.

Innentől kezdve a „bemelegedett” hazaiak védekezése és kapusteljesítménye feljavult, a támadások rendre ültek, így tíz perc után már 19–10-re nőtt az előny. A hátralévő időben hosszú gólképtelenség jellemezte a vendégeket, Bulathék gyors és könnyű találatok révén tovább nyitották az ollót a szünetre.

Vágó Attila a térfélcsere után is folyamatosan forgatta csapatát, a csereként érkező fiatalok is nagy elánnal játszottak, látszott, mindenki ki volt már éhezve egy tétmérkőzésre.

A Kohász az utolsó pillanatig komolyan vette a meccset

A hatalmas különbség ellenére sem eresztettek le a lányok, komolyan vették a meccset, vetődtek a kipattanókra, bátran bevállalták az egy az egy elleni betöréseket és cseleket, a labdaszerzés után pedig gyors kontrákat vezettek.

A folytatásban hétfőn a Vasas otthonában következik a következő ligakupa-meccs, december 30-án pedig az FTC elleni hazai NB I-es találkozó.