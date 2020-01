Óriási szívvel küzdöttek, de ez is kevés volt a spanyolok ellen

A hőn áhított célok felé nagyon nehéz lépés várt a magyar női vízilabda-válogatottra a budapesti Európa-bajnokság csütörtök esti elődöntőjében. A világbajnoki ezüstérmes Spanyolországot kellett legyőzni a fináléba jutásért – óriási csata után ez nem sikerült.

A magyarországi kontinenstorna végére ismét vízilabda láz kerekedett, szerencsére a jobbik fajtából, hiszen mind a férfi, mind a női válogatottunk bejutott a legjobb négy közé.

Nem csoda, ha az érdeklődés is egyre nagyobb, igaz, tegnap délután még inkább a helyosztókon érdekelt csapatok drukkerei foglaltak helyet a lelátón. Aztán elkezdtek érkezni a magyar nézők is, persze, hogy máris dunaújvárosiakat láttunk közöttük. Hiszen nincs olyan komoly sportágbeli esemény, ahol a Gurisatti család apraja-nagyja ne lenne ott. Pláne, ha Gréta lányuk is érdekelt a válogatottban, két másik Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics klubtárssal, Garda Krisztinával és Vályi Vandával. Bár egy nagy hiányzót azért el kellett könyvelnie a küldöttségnek, a családfő egy verseny, illetve fegyverei karbantartása miatt külföldről nem ért haza. Gurisatti Gyula azért telefonon megnyugtatta lapunkat, Németországból hazafelé a telefonján követni fogja a meccset. – Azt hiszem végig fogom üvöltözni, nagyon remélem, nem tesznek ki ezért az autóból – mondta nevetve, hozzátéve: – Amúgy nagyon szurkolok a csapatnak, a döntőre pedig már ott leszek! – jelentette ki határozottan, hova várja a lányokat.

Gurisattiné Nagy Edina pedig már a helyszínen osztotta meg gondolatait: – Egy percig nem kételkedünk a válogatottban, de ők is így vannak ezzel. Beszéltünk Grétával a meccs előtt, nagyon pozitív mindenki, bátran bele fognak állni a találkozóba. Az pedig, hogy régen sikerült legyőzni a Spanyolokat, semmit nem jelent. Minden sorozatnak meg kell szakadnia, mikor máskor, mint most?!

Előtte még megnézhettük, hogy reményeink szerint kivel találkozunk majd az aranyéremért szombaton. Az első elődöntőt, a holland – orosz meccset az oranje szurkolói nyerték a lelátón. A mérkőzést azonban 7–7-es döntetlen után büntetőkkel némileg váratlanul azok az oroszok, akiket mi a csoportmeccsek során legyőztünk. A címvédő hollandok pedig veretlenül, a spanyolokat is felülmúlva jutottak el idáig, így ők voltak az esélyesek.

Aztán pedig tényleg jöttek az est főszereplői hatalmas hangrobbanás közepette. Tavaly a világbajnokság elődöntőjében hat góllal a spanyolok nyertek, volt miért tehát törleszteni.

Magyarország – Spanyolország 10–11, (3–3, 1–2, 3–2, 3–4)

Magyarország: Kasó – Máté, Gurisatti 1, Parkes, Vályi 2, Keszthelyi 3, Garda. Csere: Gangl (kapus), Leimeter 3, Szilágyi, Gyöngyössy, Illés 1, Rybanska.

Spanyolország: Ester – Ortiz 2, A. Espar 3, Tarrago 3, Pena, C. Espar, Leiton. Csere: Bach 1, Gonzalez, Forca 1, Crespi, Garcia 1.

Ahogyan szokott, Vályi hozta el a labdát a ráúszásnál, majd Gurisatti megszerezte a vezetést, akit nem sokkal később el is veszítettünk, valószínűleg eltörött az ujja. A spanyolok előnyből egyenlítettek, és döntetlen lett az eredmény a negyed végére is, ahogyan várni lehetett, öldöklő küzdelem ment a vízben. A második negyed Illés találatával kezdődött, erre Espar duplával felelt, közben több kihagyott helyzetet jegyezhettünk fel, és a kapufa sem volt velünk. A harmadik nyolc percet – amikor óriási szívvel Gurisatti visszajött egy kis időre, rossz kézzel passzolt, és próbált védekezésben segíteni – Leimeter gólja nyitotta (5–5), a kivédekezett helyzet után Keszthelyi megint kapufát lőtt, bezzeg a spanyolok legjobbja, Ortiz bepattintotta. Labdaszerzés után megint jöhetett az ellenfél, ráadásul kiállítást is kaptunk, Bach lövését Kasó a gólvonal környékén állította meg, de a videózás után megadták a bírók (5–7). Vályi gyorsan bevágott egy előnyös gólt, Kasó bemutatott két óriási bravúrt, majd megint Vályi jött (7–7). A záró etap elején aztán minden bejött a spanyoloknak, nálunk kimaradtak a fórok, ziccerek, vagy kapufa lett a lövés vége. Így négy góllal ellépett a rivális három perccel a vége előtt. Azonban a magyarok nem adták fel, óriásit küzdve egyre csökkentették a hátrányt, és az utolsó másodpercekben az egyenlítésért is támadhattunk, kapusunk is előre jött, de Ester kivédte Keszthelyi kísérletét.

A lefújás után a lányok érthető csalódottsággal és könnyekkel a szemükben szálltak ki a medencéből. A vereség miatt természetesen Bíró Attila is szomorú volt, de mint mondtam, amilyen szívvel játszott a csapata, talán jobban el tudja fogadni ezt az eredményt. – Szerencsénk sem volt, egyik legjobbunk megsérült az elején… Tény, ez volt a legjobb csapat, amely ellen játszottunk, óriásit küzdöttek a lányok, de ez is kevés volt – mondta.