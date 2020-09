Óriási motivációval és egymásba vetett hittel küzdjön az együttes

A koronavírus által okozott teljes bizonytalanság, a heti két bajnoki okozta terhelés, a hazai meccsekről hiányzó nézők, a babát váró Debreczeni-Klivinyi Kinga kiesése miatt nincs könnyű helyzetben Vágó Attila, a DKKA vezetőedzője. Ennek ellenére a fiatal szakember bízik csapatában, hogy egymásból erőt merítve teljesíteni tudják a célkitűzéseket. Az első feladatot máris pénteken 18 órától Rácalmáson, a Szombathely legyőzésével.

A Kohász szakvezetőjével a bajnoki nyitány előtt beszélgettünk, próbáltunk távlati célokról, tervekről szót ejteni, de úgy nehéz, ha a koronavírus miatt akár napi szinten változik, változhat a helyzet. Sajnos az utóbbi időszak tapasztalata alapján nem jó irányban, ennek része például az is, hogy ma zárt kapuk mögött kezdi szereplését a DKKA a szezonban.

– Teljesen egyetértek, a bizonytalanság a legrosszabb, de ezzel mindenki így van. Megpróbáljuk függetleníteni magunkat ettől, csináljuk a feladatainkat, teljes erővel készültünk a Szombathely ellen. Persze közben a híreket is figyelni kell, hogy mi történik. A hazai szövetség besűrítette a menetrendet, három naponta mérkőzések vannak, egyre több klub nem enged be nézőket, ismét sötét fellegek gyülekeznek a sportélet felett a koronavírus második hulláma okán. Mivel az előző szezonban nem játszhattunk itthon, most pedig a szurkolókra sem támaszkodhatunk, nagyon nehéz lesz nélkülük. Hiszen a kézilabda értük van, attól nincs rosszabb, ha egy üres csarnokban kell játszani teljes csendben, ezzel az egész elveszíti a varázsát, mintha az ételen nem lennének fűszerek, azaz se íze, se illata nincsen. Nem egyszerű a helyzet, de igyekszünk csak saját dolgainkkal foglalkozni, és alkalmazkodni mindenhez – kezdte Vágó Attila, aki még azt is hozzátette, ha mindez nem lenne elég, két játékosa, Mihály Petra és Moutsogianni Theodóra korábban artroszkópos térdműtéten esett át, ezért az első pár fordulóban még rájuk sem számíthat. Mihály hiányában egyetlen balkezesük maradt, a másik játékos pedig beállóban volt fontos láncszeme az együttesnek.

Ezek után egyből felmerült, érdemes-e szezonbeli elvárásokról beszélni, vagy inkább csak rövid távra tekint előre az ember most. Erre a vezetőedző azt mondta, már a rajt előtt módosítani kellett a célokon több ok miatt. Eredetileg az 5–8. hely megszerzését tűzték ki, most ez a 8–12-re módosult, a bentmaradás nem lehet kérdés, az ehhez szükséges találkozókat meg kell nyerni, történjen bármi is.

– A fizikai munkát, a taktikai dolgokat a tervek szerint elvégeztük a felkészülés során. Az első öt-hat hétben úgy készültünk, hogy Debreczeni-Klivinyi Kinga a fix kezdő balátlövő, jól is játszott az edzőmérkőzéseken, védekezésben és támadásban megtaláltuk a helyét. Aztán bejelentette, hogy babát vár, ami után szerkezetileg át kellett alakítani a csapatot, Bulath Anitát jobb oldalról áthoztuk balra, oda pedig új játékos került. Ezzel nagyon sok mozgást újra kellett venni. A másik probléma pedig, hogy a Vác kétszer is az utolsó pillanatban lemondta a felkészülési meccsét, helyettük már csak másodosztályú csapatokkal tudtunk lekötni találkozót. Ezeken tízgólos győzelmeket arattunk, amik nem adnak reális képet, a Vác ellen jobban kijöttek volna a hiányosságok – tette hozzá.

Mivel háromnaponta meccsek lesznek, az idősebb játékosok és a fiatal tehetségek erejét be kell osztania Vágó Attilának. Így fókuszálni kell bizonyos találkozókra, amikor reális a győzelem, nyilván a nagyobb erőkifejtést ezekre helyezik. Mindenki tudja, hogy a Győr ellen a tisztes helytállás a cél, de ha a rá következő meccsen esélyük van a sikerre, akkor természetesen átgondolja az ember, miként forgassa, pihentesse a keretet. Ebben a helyzetben pedig nyilván azon csapatok lesznek előnyben, amelyeknek két komplett soruk van.

– Persze, a fiatalok számára is több játéklehetőséget adhatunk ezáltal, de nem szabad elfelejteni, ők egy tanulási folyamatban vannak, ezért a mérkőzések mellett az edzések is ugyanolyan fontosak számukra, hiszen ott lehet fejlődni, a hibákat kijavítani. Viszont az erőltetett menet miatt kevesebb gyakorlásra lesz idő, mint amire szükség lenne, ez pedig a fiataloknak nem jó. Ugyanis: játszunk, utazunk, másnap regenerálódunk, majd utána máris készülünk a következő találkozóra. Nyilván ez egy olyan dolog, amihez alkalmazkodni kell, amiből ki kell hozni a legtöbbet, szóval mindezek ellenére én optimistán tekintek előre. Pont azt mondtam a lányoknak, ilyen helyzetben kell az egymásba vetett hitnek és a belső motivációnak óriásinak lenni, hogy közösen le tudjunk küzdeni minden nehézséget. A rajtunk kívül álló körülmények miatt mindig a soron következő feladatra szabad koncentrálni. Elsőként a Szombathely elleni győzelemre, úgy megyünk neki a meccsnek, ha rossz játékkal is, ha sírva és könnyezve, ha vért izzadva is, bármi áron, de ezt a két pontot itthon kell tartani. Ez pedig nyilván megadhatja az alaphangot a folytatásra – zárta gondolatait.