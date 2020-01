Óriási lépést tettünk a csoport első helye felé ezzel a sikerrel

A horvátok és a szlovákok elleni két könnyű, bemelegítő győzelem után szerdán este az oroszok ellen játszotta első rangadóját a magyar női vízilabda-válogatott a magyarországi Európa-bajnokságon. Nagyszerű csapatmunkával, elképesztően jó védekezéssel őket is legyőztük egy góllal.

Mivel mind a magyar, mind az orosz csapat egyaránt két sima meccsel indította a kontinenstornát, ezekből semmiféle következtetést nem lehet levonni. Bíró Attila szövetségi kapitány a meccs előtt azt mondta a fegyelmezett védekezés és a lefordulások elkerülése az, amire eredményre vezethet. Amennyiben ezek sikerülnek, akkor okkal lehet reménykedni, hogy nyerhet a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics három játékosát soraiban tudó együttes.

Magyarország – Oroszország 9–8 (4–3, 2–0, 2–3, 1–2)

Magyarország: Kasó – Máté, Gurisatti, Vályi 1, Keszthelyi 4, Garda, Parkes. Csere: Gangl (kapus), Szilágyi 1, Gyöngyössy 1, Leimeter 1, Rybanska, Illés 1.

Talán meglepetésnek szánta a szakmai stáb, hogy a dunaújvárosi, jelenleg a Fradiban szereplő Kasó kezdett a kapuban. Vályi elhozta a labdát a ráúszásnál, majd ő lőtte szét a kapufát az első támadás után. Bezzeg a másik oldalon az első emberelőnyt Gorbunova belőtte, de így tett Keszthelyi is. Sokkal nagyobb baj volt, hogy a következő támadásnál megint kiszórták Vályit, így leggyorsabb játékosunknak a folytatásban nagyon kellett figyelnie, nehogy idejekorán végleg kiálljon harmadik büntetésével. Keszthelyit nehéz volt tartani, történelmi, 100. Eb-gólját is megszerezve, elléptünk kettővel, de az oroszok egyre felzárkóztak a nyolc perc végére. A második negyedben „bezártuk” a kapunkat, elképesztően jól védekeztünk, emberhátrányban is, közben elöl Gyöngyössy centerből, majd Vályi egy megúszás után volt eredményes (6–3), aki sajnos utána begyűjtötte harmadik kiállítását.

A térfélcsere után az oroszok jelezték, ők is igényt tartanak a győzelemre, zsinórban szórtak három gólt, de ennek ellenére sem omlottunk össze. Tudtunk reagálni erre, Keszthelyi vezérként megint akkor talált, be amikor a leginkább kellett, Szilágyi pedig megint kettőre növelte a fórt.

A záró felvonásban is végig megtartottuk az előnyünket, az egyenlítésért többször is támadást vezethetett az ellenfél, de ezekben a legfontosabb pillanatokban sikerült ezeket az akciókat hárítani. Tizenöt másodperccel a vége előtt Gorbunova kihagyott lövése azt jelentette, hogy a hátralévő időt okosan lepörgetve, ezt a meccset nem veszíthetjük el. Egymásért dolgozva, fantasztikus csapatmunkával és védekezéssel előrukkolva okkal ünnepelhetett a magyar publikummal a válogatott.

– Nagyon örülök ennek a sikernek, de igazából ez akkor lesz még inkább értékes, ha a görögöket is legyőzzük, mert akkor könnyebb ágra kerülhetünk a folytatásra. Büszke vagyok a lányokra, a szívünket és a lelkünket beletettük a játékba, igazi csapatmunka volt ez a győzelem, mindenki fantasztikus volt – mondta Keszthelyi Rita.

A csoport további eredményei: Görögország – Szlovákia 18–2, Szerbia – Horvátország 8–9. Csütörtökön szünnap következik, pénteken pedig újabb rangadó jön számunkra a görögök ellen.