Óriási küzdelem után megvan az első, önbizalom-növelő siker

Miután kedden este nem várt, sima vereséget szenvedett a magyar női vízilabda-válogatott az oroszok ellen a budapesti Világliga szuperdöntőjének második csoportmeccsén, így csütörtökön este Kanada ellen a harmadik hely megszerzése volt a tét.

A címvédő, olimpiai és világbajnok amerikaiak ellen a rajton mutatott játék alapján – háromgólos vereség – okkal lehetett bizakodni a folytatást tekintve. Igaz, a csapat még nincs összeérve, amit a hét végére vár, remél Bíró Attila szövetségi kapitány, de a 14–9-es vereségre ő sem számított. Az oroszok már a ­meccs elején elhúztak, és magabiztosan nyertek. A találkozót a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics négy kerettagja közül kettő, Garda Krisztina és Gurisatti Gréta csak a lelátóról nézhette.

– Sajnos az elmúlt két nap nem egészen úgy alakult, ahogyan azt terveztük. Leginkább a szerdai orosz mérkőzés nem. Az első napon nagyon összeszedetten és együtt játszottunk, azonban sajnos utána se elöl, se hátul nem találtuk meg a közös hangot. Nagyon rossz érzés volt kintről figyelni a mérkőzést, az ember ilyenkor tehetetlennek érzi magát. Sajnálom, hogy nem tudtam segíteni a csapatnak egy góllal, blokkal vagy legalább egy jó szóval – mondta Gurisatti Gréta.

Majd már előre tekintett a csütörtök esti, Kanada elleni záró találkozóra, ahol a tét a csoport harmadik helye volt. A rivális egy pontot szerzett eddig, büntetőkkel kaptak ki az oroszoktól. Csütörtökön délután aztán az amerikai – orosz meccsen eldőlt a csoportelsőség kérdése is, az USA 12–7-re győzött. A harmadik és negyedik helyről pedig a mi meccsünk döntött, s egyben arról is, hogy a másik csoport első, vagy másodikjával ki találkozik.

– Új napra ébredtünk, és biztosan tudom, hogy csütörtökön sokkal akaratosabbak leszünk a vízben. Azt is tudjuk, a lényegi része most jön csak a meccseknek, de saját magunk önbizalma miatt szeretnénk nyerni Kanada ellen. Biztosan ez is nehéz mérkőzés lesz, de ezért edzünk egész évben, hogy világversenyen az ilyen rangadókat megnyerjük. Ezeket a meccseket kell és lehet is élvezni! Nagy magabiztossággal megyünk bele ebbe az összecsapásba, hiszen itthon vagyunk hazai közönség előtt – tette hozzá.

Bíró Attila a tegnap esti találkozóra ezúttal mind a négy dunaújvárosinak lehetőséget adott. Ezúttal jól kezdtük az első negyedet, a második felvonásban aztán gólesőt, egy meccsre valónyi találatot láthatott a közönség, 7–7 után Christmas révén először vezettek a kanadaiak, majd a negyed vége előtt Bekhazi kettőre növelte a fórjukat. A félidő után Parkes lőtt egy gyönyörű centergólt, majd Gurisatti lefordulás után máris egyenlített, az óriási küzdelem nem hagyott alább. A záró etapban 14–13-as kanadai vezetésnél megint tudtunk robbantani, azaz feljavult a védekezés, Kasó bravúrokat mutatott be, és sikerült érvényesíteni a gyorsaságunkat is. A pontot az i-re pedig Horváth Brigitta tette fel, aki ötven másodperccel a vége előtt előnyből szerezte meg a mindent eldöntő találatot.

– Kevesebb gólon kellett volna tartani az ellenfelet, de biztosan látványos meccs volt a közönségnek. Abban a periódusban tudtuk megfordítani a találkozót, amikor sikerültek a blokkok, jöttek a lefordulások, azaz összeszedett volt a védekezés – értékelt Bíró Attila.

Ma 18.30 órától a DUE-Ma­arsk kapusával, Laura Aartssal felálló hollandokkal játszunk a negyeddöntőben.