Óriási kulcsi feltámadás, a hajrában lőttek hármat

A Horfer Serleg Fejér megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportjának nyolcadik fordulója után is élen az Alap gárdája, amely ráadásul még csak hat meccs­nél tart, és így is őrzi a vezetőpozíciót a Beloiannisz előtt. A görög falu együttese is 19 pontot gyűjtött eddig, de nála egy vereség már becsúszott a harmadik helyen lévő Velence SE ellen. Otthon győzött – nagy fordítást bemutatva – a Kulcs, idegenben kapott ki a Rácalmás.

A tabellán negyedik Nagylók az előző, hetedik fordulóban a sereghajtó Rácalmásnál hullajtott könnyeket és pontokat. A hétvégén azonban Dinnyést fogadva rendesen javítottak a mérlegen. Az élvonal utáni középmezőny csapatai szorosan követik egymást.

A Vajta II, Sárszentágota, Lajoskomárom II, Kulcs, Rác­keresztúr, Baracska alig egy pont különbséggel gyürkőznek egymással. A 11. helytől Besnyő, Dinnyés, Cece, Dég várja a szebb napokat, 7–9 ponttal. Az utolsó előtti Rácalmásnak a hat pontjához nagyon kell gyűjteni, hogy az év végén ne legyen keserű a bejg­li. A hárompontos Tác-Csősz pedig csak a feltámadást várhatja az elkövetkezendő fordulókban. Kulcs–Lajoskomárom II 3–2 (0–1)

Kulcs: Virág (Nagy 50.) – Gallai (Bíró 89.), Godó, Cseresnye, Szekszárdi, Molnár, Mács­falvi (Németh 52.), Lencsés, Nyárasdy, Erdélyi (Varjú 45.), Balla.

Gólszerző: Németh (80.), Balla (82.) Gallai (88.), illetve Szakáts (29.), Kicska (75.).

Hiába került kétgólos hátrányba, a mérkőzés vége előtt tíz perccel megtáltosodott a Kulcs, és gyors egymásutánban három találattal megváltoztatta a már elkönyvelt vendéggyőzelmet.

Horváth László kulcsi edző így látta a mérkőzést: – Szörnyen rosszul játszottunk az első félidőben. A szünetben „leharaptam” a fiúk fejét, és a pihenő után a középpályán is cseréltem két játékost. A beálló Németh és Varjú meg is szolgálta a bizalmat. Jól szervezték a játékot, és Németh még gólt is rúgott. Összességében, ha „vérző” fejjel is, de itthon tartottuk a 3 pontot. Ráckeresztúr–Rácalmás 4–1 (3–0)

Rácalmás: Farkas – Illés, Hornyák, Szántó, Nagy (Balogh 54.), Bartók, Marczinka (Kis-Szabó 70.), Horváth (Gergelyfi 56.), Hír (Decsi 37.), Kovács (Hatvany 77.), Juhos.

Gólszerző: Pintér (5., 10.), Takács (32.), Joó (86.), illetve Kis-Szabó (90.).

A „rácok” párharcában a keresztúriak a középmezőnyből magabiztosan szereztek három pontot otthon. A vendégeknek voltak helyzeteik, de ebből egy szögletrúgást követően csak az utolsó percben születhetett meg a szépítő találat. Boncz Gábor rácalmási edző a meccsről elmondta, egyelőre keresik az okát a csapat hektikus teljesítményének. – A két héttel ezelőtti győzelem után úgy látszott, megvan a megoldás. Sajnos továbbra is hullámzó eredményességgel szerepelnek. A múltkori győztes összeállítás sem hozott sikert, így nehéz lesz újabb pontokat kosárba gyűjteni – hallottuk az edző értékelésében. További eredmények: Bes­nyő – Tác-Csősz 5–0, Alap Beloiannisz 1–1, Velence SE – Sárszentágota 9–2, Cece – Baracska 4–3, Vajta II – Dég 11–0, Nagylók – Dinnyés 7–2. A bajnokság állása 1. Alap 7 6 1 0 23-5 19 2. Beloiannisz 8 6 1 1 28-11 19 3. Velence 8 6 0 2 28-9 18 4. Nagylók 8 5 0 3 32-17 15 5. Vajta II 8 4 1 3 25-17 13 6. Sárszentágota 8 4 1 3 25-24 13 7. Lajoskomárom II 8 4 0 4 27-15 12 8. Kulcs 8 4 0 4 19-20 12 9. Ráckeresztúr 8 4 0 4 19-20 12 10. Baracska 8 4 0 4 24-32 12 11. Besnyő 7 3 0 4 22-20 9 12. Dinnyés 8 2 2 4 18-34 8 13. Cece 8 2 1 5 10-23 7 14. Dég 8 2 1 5 24-38 7 15. Rácalmás 8 2 0 6 17-30 6 16. Tác-Csősz 8 1 0 7 8-34 3