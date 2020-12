Óriási formajavulás után kiütöttük Szerbiát

A magyar női kézilabda-válogatott vasárnap második csoportmérkőzését játszotta a dániai Európa-bajnokságon. A horvátok elleni vereség és csapnivaló játék után mindenképpen javítani akartak a lányok, és nem csak a továbbjutás életben tartása miatt.

Kolding

Elek Gábor társkapitány erről azt mondta, rosszul játszani lehet, van olyan, de az, hogy akaratban ennyire felülmúljanak minket, ennyire elanyátlanodjunk, az mindenképpen óriási csalódás. A mérkőzés után el is hangzott az öltözőben, hogy több ilyet nem fognak eltűrni.

A tegnapi összecsapás sem ígérkezett könnyű feladatnak, ugyanis koronavírus-fertőzés miatt a szerbek szombatra halasztott találkozójukon 29–25-re legyőzték a világbajnok hollandokat. Ám elvesztették egyik legjobbjukat, Andrea Lekics súlyos sérülést szenvedett, akit vasárnap meg is műtöttek. A riválisnál számos magyarországi légiós szerepel, többek között a Dunaújvárosi Kohász KA játékosa Jovovity, illetve a DKKA korábbi kapusa, Tomasevics is. A meccs azért is volt fontos, mert a két fél márciusban a győri olimpiai selejtezőben szintén találkozik egymással.

Magyarország – Szerbia 38–26 (20–11)

Magyarország: Bíró B. 1 – Lukács V. 6, Klujber 3 (2), Kovacsics 4, Tóvizi, Szöllősi-Zácsik 10, Schatzl Nadine 5. Csere: Szikora (kapus), Tomori, Lakatos R. 1, Helembai F., Háfra 4, Faluvégi 2, Kácsor 2, Csiszár-Szekeres, Márton. Szövetségi kapitány: Danyi Gábor, Elek Gábor

Szerbia: Tomasevics – ­Krpezs-Slezák 1, Janjusevics, Pop-Lazics 4, Sztoiljkovics, Trifunovics 4, Radoszavljevics 5. Csere: Riszovics (kapus), Liscsevics 1, Lavko 4, Nikolics 3, Milojevics 1, Agbaba 2, Radojevics, Jovovity 1. Szövetségi kapitány: Ljubomir Obradovics.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/0.

Kiállítások: 0, ill. 6 perc.

Parádés játékot mutatott a magyar válogatott, mintha kicserélték volna

A meccs elején Szöllősi-Zácsik Szandra vezérletével jól kezdett a válogatott, a szerbek nem találták a ritmust, sem a fogást a magyar védelmen vagy támadásokon, Bíró Blanka nyolcszor tudott hárítani, közte hetest és ziccert is, ezzel 42 százalékos teljesítményt nyújtva. A szerbek emberelőnyös, hét a hat elleni játéka sem zavarta meg a mieinket, igaz néhány hibát követően, de az üres kapuba is többször betaláltak a lányok. A félidei kilencgólos különbségben nagy szerepe volt szélsőinknek is.

A második játékrész ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, így egyre jobban nyílt az olló a két fél között. Az utolsó tíz percben szinte csak a junior világbajnoki csapatunk tagjai játszottak támadásban, a két csapat közötti teljesítménybeli különbségen ez azonban nem hozott változást, megmaradt a tetemes különbség.

Danyi Gábort a magyar szövetség honlapja idézte: – Jó, hogy így tudott reagálni a csapat a horvátok elleni fiaskó után. Mi is, mondhatni hangnemet váltottunk, felhívtuk a figyelmet a céljainkra, hogy miért is vagyunk itt. Bár nem is ezzel volt gond, sokkal inkább azzal, hogy régen játszott együtt ez a csapat, illetve van, akinek ez az első felnőtt-világversenye. Ma jól kézilabdáztunk, mindenki jó formát mutatott. Ilyen egységes csapatot, magyar játékot szeretnénk még a továbbiakban is látni.

Vasárnap este a csoport másik mérkőzésén a számos játékosukat nélkülöző horvátok újabb, nem várt nagy bravúrt könyvelhettek el, 27–25-re verték a hollandokat, így Micijevicék már biztosan továbbjutottak. Kedden az utolsó fordulóban a holland – magyar találkozó ki-ki mérkőzés lesz, de ha előtte a horvátok a szerbeket is legyőzik, akkor számunkra a vereség is beleférhet, szerb győzelem esetén viszont pontot kell szereznünk.