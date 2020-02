Óriási DKKA-bravúr, legyőzték az Érdet!

Egymást követő két nap a bajnokság élmezőnyéhez tartozó csapat ellen lép pályára a Dunaújvárosi Kohász kézilabda-együttese.

A lányok szerdán este az EHF Kupa negyeddöntőjéért még harcban álló, negyedik helyen álló Érd otthonában kezdték az erőltetett menetet. S amire talán kevesen, és akkor is csak legszebb álmaikban gondoltak volna, a DKKA fantasztikus teljesítménnyel megszerezte a győzelmet! A mai ellenfél nemzetközi kupamérkőzése miatt játszották le szerdán a találkozót, így bízni lehetett abban, hogy a szombaton még Dániában vereséget szenvedő Érd nem lesz olyan friss erre a találkozóra.

Érd – DKKA 26–28 (15–15)

Érd: Janurik, Foggea (kapusok) – Nascimento 6, Simon, Szabó 2, Lavko 4, Kisfaludy 1, Kovacevic 3, Király, Termány 1, Landi, Jerabkova 4, Schatzl 2, Bízik, Gávai, Tóth 3.

DKKA: Csapó, Stojak (kapusok) – Jovovity, Triscsuk 6, Mihály 2, Cavlovic, Ferenczy 3, Szalai 1, Grosch 3, Szekerczés 5, Sirián 3, Bouti 3, Kazai 1, Molnár, Braun 1, Nick.

Hétméteresek: 5/4, ill. 2/2.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Két, hazai góllal kezdődött a meccs, a 4. percben Grosch szerezte az első vendégtalálatot, majd a 6.-ban már Kazai egyenlítésének (3–3) örülhettünk. Utána ismét kétszer volt eredményes az Érd, de a ­DKKA szorosan tapadt ellenfelére, a 12. percben ismét egál volt az állás, sőt, Sirián révén a vezetést is megszereztük (6–7). Lavko duplája és Schatzl emberelőnyös találata után megint az Érdnél volt az előny, amit a félidő hajrájáig meg is őriztek. Csapó több bravúrja, a jó védekezés és eredményes támadások után a 26. percre Mihály egyenlített (12–12), majd sikerült átvenni a vezetést is, a szünetre döntetlennel mehettek a csapatok.

György László csapata első fél­ideji remek teljesítménye a másodikban sem hagyott alább, rendre sikerült megszerezni a vezetést, a 33. perc végére Szekerczés duplája után először a meccs során két gól lett a DKKA fórja. Innen még gyorsan egyenlítettek az érdiek, de 20–20 után parádés DKKA-széria következett, amíg az Érd közel tíz percig „néma” maradt, ezzel szemben a szárnyaló Triscsuk sorra dobálta a gólokat. A hazaiak persze nem adták fel, egy gólra sikerült is felzárkózniuk, de ekkor a Kohász rendezte sorait, és nagy csatában már nem engedte ki a kezéből az óriási győzelmet. Érden legutóbb 2014-ben sikerült nyernie a csapatnak, ami mutatja a mostani siker értékét. A folytatásban ma 18 órakor a harmadik helyezett Siófok otthonában lép pályára a DKKA.