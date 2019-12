„Öreg fiúk” – várhatóan ismét ünnepváró csúcsformában

December 22-én, azaz vasárnap immáron XIII. Acerbis Old Boys Kupának ad helyet a dunaújvárosi sportcsarnok.

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség tájékoztatásából kiderül, a 35 év feletti labdarúgók számára kiírt tornán várhatóan ezúttal is remek mérkőzések és nagyszerű játékosok várják majd a kilátogató szurkolókat.

A szervezők idén tíz csapat nevezését fogadták el, amelyeket két ötös csoportba sorsoltak. A csoportokban körmérkőzésekkel döntik el a továbbjutást a csapatok, ahonnan négy-négy csapat jut tovább, és játszanak az egyenes kieséses szakaszban a döntőig.

Lesnyik Gábor, az Acerbis Áruház üzletvezetője a kupa fő támogatója kiemelte:

– A torna minden évben színvonalasabb, hiszen olyan játékosok lépnek pályára, mint Salamon Miklós, Bobory Balázs vagy Rajna Tamás a GBB Zrt. hálóőre. Természetesen kilátogatok a rendezvényre, hiszen kiélezett mérkőzésekre és nagy csatákra számítok, és ami a legfontosabb, rengeteg baráttal fogunk találkozni!

Kispályás futball 35 év felett – rutinos játékosok élvezetes meccsei várják a szurkolókat

A Székesfehérvárról érkező Bádogos csapatvezetője, Bobory Balázs (aki civilben a Nemzeti Sport munkatársa) is várja már a tornát.

– Nyugodtan mondhatjuk, hogy a dunaújvárosi öregfiúk-kupát úgy várjuk minden évben, mint gyerekek a karácsonyt. Tavaly sajnálatos módon lemaradtunk a nevezésről, idén ilyen malőrt nem követtünk el, mert mindenképpen szerettünk volna indulni. Egyrészt, ezt a tornát még nem sikerült megnyernünk, sőt, arra se volt példa, hogy valahol a végjátékban szerepeltünk volna. Másrészt – és ez sokkal fontosabb – mindig jó régi barátokkal, ismerősökkel találkozni, dumálni, és megvívni velük a pályán a szokásos presztízscsatát, a végén meg legurítani együtt egy-két sört. Azt hiszem, ennek erről kell szólnia, még ha a meccseket még ennyi idősen is véresen komolyan vesszük. Előfordult már a Carissa Kupákon, hogy fehérvári csapatként tapsra tudtuk ragadtatni a dunaújvárosi közönséget, most megint igyekszünk minőségi csapattal érkezni, és annak megfelelően is szerepelni. Köszönjük, hogy december 22-én újra jöhetünk.

A tavalyi győztes Fejó Therm Kft. címvédőként várhatja, készülhet a tornára. További együttesek: XXL Redőny, GBB Zrt., Bádogos, Africas, Újra Nepál, Kemi Ker Kft., Bad Boys (Kézdivásárhely), Újpest Forever, Pákász Tanya Agárd.

A seregszemle keretében, a részt vevő csapatok és a szurkolók közösen emlékeznek Czigler Ernőre és ifj. Czigler Ernőre a sportcsarnok az aulájában!