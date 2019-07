Orbán Attila visszavonul

A Dunaújváros, a Fehérvár, majd budapesti Hokiklub klasszis jégkorongozója, a még mindig csak 29 éves Orbán Attila úgy döntött, felhagy a profi pályafutásával – erről a játékos értesítette lapunkat.

A jegkorongblog.hu összeállítása szerint az osztrák bázisú EBEL-ben 325 mérkőzésen 52 pontot ért el, 11 gól és 41 assziszt formájában, az Erste Ligában pedig 170 találkozón szerepelt a neve a jegyzőkönyvben, amely mellé bejegyeztek 24 gólt és 37 gólpasszt is. A felnőtt válogatottban 62 alkalommal szerepelt Orbán Attila, ezeken a mérkőzéseken 1 gólt és 3 asszisztot ért el. A legnagyobb sikerét 2015-ben érte el piros-fehér-zöldben, ekkor tagja volt annak a magyar válogatottnak, amely a krakkói divízió 1/A csoportos világbajnokságon Szapporo után másodszor is kiharcolta az A csoportba jutást. Orbán Attila Dunaújvárosban kezdett jégkorongozni, itt is lett profi játékos.