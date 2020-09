Orbán Attila fiatalon kapott komoly díjat

Etyeken a múlt pénteken Terstyánszky Ödön-díjat kapott az egykori dunaújvárosi jégkorongozó, Orbán Attila. Az elismerést dr. Molnár Krisztiántól, a Fejér megyei közgyűlés vezetőjétől vehette át.

Terstyán­szky Ödönről, a díj névadójáról érdemes tudni, hogy 1890-ben született Csákváron, és 1929-ben halt meg Budapesten. Kard- és tőrvívó volt, rövid élete alatt kétszeres olimpiai bajnok, olimpiai ezüst- és bronz-, illetve Európa-bajnoki ezüstérmes, tizenháromszoros magyar bajnok lett.

A díjat Fejér megye közgyűlése adományozza. Az idén köztük volt a mindössze harmincéves Orbán Attila, aki Dunaújvárosban kezdett el jégkorongozni, itt került be a felnőttcsapatba, és lett első osztályú hokis, de a legnagyobb sikereit Székesfehérváron, az EBEL együttesben érte el. 2017-ben visszatért Dunaújvárosba, majd pályafutását 2019-ben a Hokiklub Budapest csapatkapitányaként fejezte be. Évekig tagja volt a magyar válogatottnak. Jelenleg a Hatvani Gigászok szakmai igazgatója, és a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában a jégkorongozók vezetőedzője.

– A sportban, a jégkorongban a múltban végzett tevékenységem, és a mostani hatvani munkám elismeréséül kaptam a díjat, ami nagyon nagy dolog számomra. Egy kicsit furcsán is éreztem magam az ünnepségen, hiszen még nagyon fiatal vagyok, nálam jóval idősebbek között voltam, akiknek a pályafutásuk a maguk területén sokkal hosszabb és eredményesebb, mint az enyém. Gondoljunk csak Müller Cecíliára, az országos tiszti főorvosunkra, aki szintén díjazott volt.

Orbán Attila elmondta, egy hete tudta meg, hogy kitüntetik, akkor kapta a meghívót.

– Nagy élmény volt, az állófogadáson sok neves emberrel találkoztam, ismerkedhettem meg. Ez a díj azért is nagyon fontos nekem, mert ez egy visszajelzés, hogy amit eddig csináltam, nem volt rossz, jó úton haladok. Ez a díj még motiváltabbá tett.

Motivációra szüksége is van, hiszen Hatvanban kell felépítenie a jégkorongot, rengeteg a munkája, mind a klubnál, mind az iskolában.

– Úgy érzem, beindult Hatvanban a jégkorongélet. Most Jászberénybe járunk edzeni, ott van már jég, de hamarosan az általános iskolában is lesz a sátras pályán jég, májusra pedig elkészül a városi jégcsarnok. Kezd összeállni a stáb is. Van már kapusedzőnk, korcsolyaedzőnk, két szakedzőnk, erőnléti szakemberünk. Sőt, van már, aki kezeli a weboldalunkat, és a szakosztályunk már fotóst is alkalmaz. Azt hiszem, egy ilyen kis és kezdő klubnál ezek nagy eredmények.

A Terstyánszky-díjra visszatérve Orbán Attila olyan dunaújvárosi sportemberekhez csatlakozott a díjazottak listáján, mint Kercsó Árpád (jégkorongedző), Radulovics Bojana (kézilabdázó), Supola Zoltán (tornász), Gurisatti Gyula (búvárúszó, lövész), Perjámosi Sándor (sportvezető) és a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia.