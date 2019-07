Önszántából egy osztályt visszalépett a baracsi klub

Teljes mellszélességgel a csapatépítésre és a jövő sikereinek megalapozására koncentrálnak Baracson. A nevezési időszak lezárulta után az alapozó edzésen kerestük fel a labdarúgókat, ahol Idei Szabolcs edzőt kérdeztük a tervekről.

A fiatalok felé fordulunk, mert ezt az utat tartjuk járhatónak. Hét játékost hoztunk fel az U 19-ből, akik a felnőtteknél fognak edzeni és játszani is. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen van mihez nyúlni, mert saját nevelésű fiatalokkal tudjuk erősíteni a játékosállományt. Ez azért nem annyira kényszer, inkább tudatos dolog. Sajnos rengeteg távozó volt a felnőtteknél, így az U 19-es együttes számára itt az alkalom a bizonyításra. Az elmúlt idény végén alaposan átrendeződött a játékoskeret. Top Bence Sárbogárdon, Varga Tamás Szedresnél, Mazán Balázs, Németh Tamás Lázár Dávid Solton, Fülöp Attila kérdőjelesen Kisapostagon, Badi Benjámin Perkátán, Parádi Erik Gárdonyban próbál szerencsét. Az érkezők oldalán Vaszócsik Viktor a ­PASE-ból, Huber Balázs egy németországi alacsonyabb osztályból, Hepp Miklós Besnyőről, Kőkuti Tamás Dunaföldvárról jelentkezett játékra – mondta Idei Szabolcs.

A fiatalok beépítésével, megfontolt lépésekkel folytatják a tudatos építkezést az egyesületnél

Arra a kérdésre, hogy melyik posztok erősödnek az igazolásokkal, a tréner így válaszolt: – A kapus részen mindenképpen számítunk Vaszócsik Viktorra és Pék Robira. A gerinc viszont maradt baracsi kötődésű játékosokkal. Az első ékben jelentős szerep jut majd a rutinos Nagy Dömének.

Ami a terveket illeti, szeretnének az első hatban végezni. Az elmúlt két év sikertelensége rányomta a bélyegét a csapathangulatra, a társaság megőrzésnek záloga lehet, hogy a fiatalok beépítésével alacsonyabb osztályban, de jobb helyezéssel, eredményesebben futballozhassanak.

– Ez az egy év mindenképpen szükséges a megye I-hez való felerősödéshez. Nem elképzelhetetlen, hogy jövőre is még a másodosztályban folytatódik a történet, függetlenül a bajnokságban elért helyezéstől. Megítélésünk szerint minimum két év, hogy erőnlétben, játéktudásban és mentálisan is odaérjünk a megye élvonalába – ismertette a terveket Idei Szabolcs a csapat edzője.

Hírek, változások, tervek tehát bőven vannak Baracson. Az U 19-es csapatot is áthozták a megyei másodosztályba. Megfontolt lépésekkel folytatják a tudatos építkezést melyhez a fentiek tükrében adott minden lehetőség.

Éles bevetésen először augusztus 4-én 17 órai kezdettel játszik a csapat, a Fejér Megyei Kupában Nagyve­nyim csapata ellen fut pályára az együttes.