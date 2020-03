Önmagad edzőjévé válni – ez a mindenkori legnagyobb feladat

A Dunaferr SE színeiben magyar bajnok lett, a válogatottban 190 alkalommal lépett pályára. Mocsai Tamás a magyar férfikézilabda elmúlt két évtizedének meghatározó játékosa, jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia ügyvezetője a napokban egy szakmai nap keretében a helyi Rudas középiskolában tarott előadást.

Előadása elején Mocsai felidézte, szép emlékekkel érkezett Dunaújvárosba, hiszen Németországból hazatérve 2000-ben magyar bajnok lett a Dunaferr SE színeiben, és számos eredményes nemzetközi kupacsatát vívtak társaival Skaliczki László edző irányításával.

A dunaújvárosi évek után Mocsai Svájcba igazolt, és elkezdte tudatosan felépíteni karrierjét, ami a Bundesligában folytatódott, aztán Veszprémben zárult.

– Szembetűnő volt a különbség, amíg itthon az edző 25 felülést kér egy játékostól, az megcsinál belőle mondjuk tizenkilencet – gyakorta lötyögve –, addig nyugaton vagy Skandináviában ez úgy működik, hogy a tréner kér tizenötöt, de azt maximális erővel, erre a játékos, ha bírja, még rátesz plusz két gyakorlatot. Hiszen ott az a mentalitás él a legtöbb sportolóban, hogy nem az edzőért melózol nap mint nap, hanem saját magadért. Felelős vagy a teljesítményedért, és csak akkor tudod majd számon kérni a csapattársadat, ha te magad beleadtál mindent. Profi sportolóként ez másként nem működhet, hiszen van családod, akit el kell tartani, vannak céljaid, amelyeket el akarsz érni. Éppen ezért úgy szoktam fogalmazni, hogy a mindenkori legnagyobb feladat: válj önmagad edzőjévé – szólt a profisport-mentalitás alapjairól Mocsai, hangsúlyozva, ezt a szemléletet már fiatalon, nekünk magyaroknak is át kell vennünk, mert csak így lehetünk sikeresek az egyre élesedő nemzetközi versenyben.

– Arra biztatom a fiatalokat, hogy merjenek kérdezni, kezdeményezni, jobbakká válni, mert ez a fejlődés kulcsa. A saját pályafutásom során rengeteget tanultam, de jó pár év kellett hozzá, már közel 30 éves voltam, mire igazán érett játékosnak mondhattam magam. Ha igazán fiatalon valaki külön felhívta volna ezekre a dolgokra a figyelmemet, jóval tudatosabban is fejlődhettem volna – tette hozzá a NEKA ügyvezetője, aki a balatonboglári akadémia filozófiájáról és küldetéséről elmondta, nemzetközi sporttudományos alapokon nyugvó szakmai munkára, magas­szintű versenyeztetésre és a fiatal tehetségek személyiségfejlesztésére helyezik a hangsúlyt, mindemellett arra is figyelnek, hogy náluk pallérozódó fiatalok az oktatás területén is jól teljesítsenek.

– A sportvilág, így a kézilabdasport is hatalmas fejlődésen ment és megy át, ma már nélkülözhetetlenek a sporttudományos alapok, az egyén képességeire és hiányosságai kijavítására fókuszáló egyéni edzéstervek, közel olyan szinten, mint az atlétikában. Sokan mondják, hogy a kézilabda egy csapatsport, ám egy csapat eredménye az egyének teljesítményétől függ, így az edző és a játékos számára is az a legnagyobb kihívás, hogy egy-egy kiélezett helyzetben jó döntéseket hozzon.

Mocsai Tamás a hallgatóságtól érkező kérdésekre elmondta, valóban hatalmas lépést jelent az ifjúsági, junior korosztályból átlépni a felnőttkézilabda világába, sokan sajnos le is morzsolódnak. Ennek egyik oka, hogy fiatal korban az edzésmunka mellett sok mérkőzés van, ám egy felnőttkeretbe nehéz bekerülni, így amikor a legfontosabb lenne a folyamatos meccsterhelés – például a húszas évek elején –, akkor nem játszanak elég éles mérkőzést, amely a rutinszerzés szempontjából elengedhetetlen lenne.

Lapunk kérdésére a NEKA ügyvezetője kifejtette, önmagában nem probléma, hogy számos légiós játszik a magyar felnőtt női és férfi élvonalban, hiszen konkurenciára, versenyhelyzetre mindig szükség van. Azt sem szabad elfelejteni, a magyar tehetségek előtt is ott a külföldi karrier lehetősége, élni kell vele. Ami tapasztalható, hogy a jelenlegi finanszírozási és szabályozási keretek mellett több olyan, főként magyar játékos van, akit jóval a teljesítménye felett honorálnak. Mocsai szerint a fent említett kérdésekre megoldást jelent egy erős, a fiatal játékosok folyamatos fejlődését elősegítő másodosztály, vagy egy félprofi liga, ahol 4–6 órás napi munka mellett készülnének a játékosok – erre számos jó példa van nyugaton és Skandináviában is.