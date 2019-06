Olimpiai számban lesznek ott a hazai rendezésű vb-n!

A Dunaferr SE versenyzői összességében remekül szerepeltek a csütörtökön zárult második szolnoki kajak-kenu válogatóversenyen, amelyen számos fontos kérdés is eldőlt. Kiss Balázs és Dóri Bence már a fehéroroszországi Európa Játékokra készül.

Fontos lépést tett a remélhető 2020-as olimpiai szereplés felé Kiss Balázs (Dunaferr SE) és Dóri Bence párosa, amely a szolnoki válogató ráadásában, egy úgynevezett szétlövéses versenyben vívta ki a jogot, hogy a magyar színeket képviselje a pénteken elkezdődött minszki Európa Játékokon, valamint a szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. Az út nem volt éppen egyszerű, ám e nagyszerű kettős kiállta a próbákat.

Az első válogatón győztes Kiss Balázs, Dóri Bence egység ugyanis nagyon kevéssel, de megverte a Mike Róbert, Sáfrán Mátyás kettőst. „Ebből is lehet előnyt kovácsolni – kezdte Dóri Bence, aki így folytatta: – Mi nem úgy álltunk hozzá, hogy össze lettünk volna szakadva a vereségtől, nem keseregtünk, hanem az ő pályáikat tanulmányoztuk, és nem követtük el ugyanazt a hibát, mint a második válogatón.

– Nem kaptunk ki nagyon, ezért úgy álltunk hozzá, hogy most meg tudjuk verni őket – vette át a szót Kiss Balázs. – Tudtuk, hogy ez bennünk van, és sikerült is kitennünk a pályára. Még fel kell dolgoznunk, hogy olimpiai számban lehetünk ott egy hazai rendezésű vb-n. Hatalmas lehetőség ez nekünk, egyikünknek sem volt még része ilyenben. Egyet tudok ígérni, hogy ott is a maximumot hozzuk ki magunkból – nyilatkozta a két kenus a szövetség honlapjának.