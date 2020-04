Oktatófilmmel segít Faragó

Az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, Faragó Tamás a Magyar Vízilabda Szövetség részére bocsátotta azt a filmet, amelyet egykor az Egyesült Államokban forgattak vele, ebben a sportág alapjait mutatja be a tanulni vágyóknak – számolt be róla a szövetség honlapja.

– Az ötlet a pillanatnyi helyzetből fakadt, hiszen a fiatalok is kénytelenek az interneten, e-mailben edzésprogramokat nézni. Gondoltam ez az anyag segítség lehet számukra – fogalmazott a 67 éves Faragó Tamás, aki régen nyári „szórakozásként” a kaliforniai Stanford Egyetemen tartott tréningeket, továbbképzéseket. Mint hozzátette, ezeken nem csupán a szája járt, hanem igyekezett tökéletesen bemutatni a különböző feladatokat, amelyeket aztán rögzítettek, és egyfajta kézikönyvként kapták meg a diákok.

– Büszke vagyok arra, hogy nincs olyan része a világnak, ahol játsszák a vízilabdát, ott ne ismernék, ne látták volna, sőt mondhatom, ne tanultak volna belőle – mondta. A gyakorlatok nagy része ugyan vízben zajlik, de az olimpiai és világbajnok szerint így is sokat segíthet a játékosoknak.