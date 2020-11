Okosan és fegyelmezetten játszottak a DKKA-s lányok

U13

Az U13-as csapat is két mérkőzést játszott ma. Egy győzelmet el is könyvelhettek maguknak.

Kecskeméti Sportiskola1 – DKKA 18-11

Kecskeméti Sportiskola2 – DKKA 10-17

– Az első mérkőzésen aludtunk még, nem voltunk képesek felébredni, ennek köszönhető a nagy különbség az eredményben. Se támadásban, sem védekezésben nem jött össze, amit megbeszéltünk. A második mérkőzésen a lányok kijavították a hibákat – kommentálta a történteket Csiszár Ramóna edző.

Ő kísérte el a lányokat a mérkőzésre, miután az edzőjük, az NBI-es csapatban játszó Krupják-Molnár Beatrix karanténban van. Szerencsére, így is helyt álltak.

U15

Egy győzelem és egy szoros mérkőzés, szép játékkal! Ez a mai mérlege a DKKA U15-ös csapatnak a gyermekbajnokságban.

Szombathelyi KKA – DKKA 17-23

Győri ETO – DKKA 27-24

– Mindkét mérkőzésen az előtte megbeszélteket csinálták a lányok és okosan, fegyelmezetten játszottunk – árulta el Orbán Ákos edző. A Győr ellen apróságokon múlt a döntetlen, vagy akár a győzelem. Mostanában egyre többet kapok vissza az edzésen gyakoroltakból, ma pedig 2 teljes mérkőzésen is ez történt. Bár voltak hibáink, remekül játszottunk. Ebből is látszik hogy csak egy kis idő kell még a lányoknak és lassan, de biztosan összeáll a játékunk. Csak továbbra is keményen kell dolgoznunk!