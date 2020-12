Ob-val fejezik be az évet a búvárok

Az idei utolsó versennyel több korosztályos bajnoki érmet is szeretnének bezsebelni – mondta lapunknak a program előzeteseként Gurisatti Róbert, a Búvársuli edzője.

A hétvégén Kecskeméten a Magyar Búvár Szövetség és a Bácsvíz rendezésében tartják az uszonyos- és búvárúszó országos bajnokságot, ahol cápa, serdülő és junior korosztályban állnak rajtkőre a versenyzők.

– A korosztályos bajnokságban sok gyereknek ez az utolsó versenye, így sok jó helyezésre és bajnoki címre számítunk. Sajnos két versenyzőnket a vírushelyzet miatt nélkülözni kell, így a serdülő váltónk kissé meggyengült. Ennek ellenére szép eredményeket várok. Különösen a cápa korosztályban Aszlajov Alextől és a serdülőknél Kövesdi Csengétől több aranyat remélhetünk. A vírushelyzet és szabályok értelmében szülők nem jöhetnek be az uszodába, így összesen tizenkét fővel mehetünk, ebből nyolc versenyző küzdhet a legjobb eredményekért. Nagyon sokkal több nem lenne igazából a rajthoz álló, mert szinte mindenki a saját korosztályában indul – tette hozzá.

A Búvársuli vezetője még azt is elmondta, az ob után két hét pihenőt kapnak a gyerekek, karácsony előtt sort kerítenek egy levezető játékos foglalkozásra is. Külön pozitívum még: az ősszel bevezetett száraz edzést, tornát annyira megkedvelték, hogy a téli időszakra is igényelték. Teljes az edzéslátogatottság és nagyon nagy az aktivitás is – tette hozzá zárásul Gurisatti Róbert.