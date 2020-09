Nyitómeccsnek tökéletes

A Tatabánya elleni fölényes győzelemmel kezdte meg bajnoki szereplését szombaton hazai medencében a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabda-együttese.

A Magyar Kupában aranyérmes együttes a címvédés után pihenőt kapott, hogy aztán a múlt héten kezdjék újra az edzéseket, immár a bajnokságra készülve, úgy, hogy a keret egy része péntekig a válogatott edzőtáborában volt. Persze az erőviszonyokat ismerve a nyitófordulóban csak az volt a kérdés, mennyivel győz Mihók Attila csapata.

DUE-Maarsk – Tatabánya 19–5, (5–1, 5–1, 3–2, 6–1)

DUE-Maarsk: Magyari – Sajben N., Szilágyi 3, Garda 2, Ziegler, Szellák 3, Huszti V. Csere: Sajben V. (kapus), Horváth, Gurisatti 6, Mahieu, Pál R. 1, Brezovszki 1, Mucsy 3.

Gól emberelőnyből: 4/5, illetve 2/4.

Gól ötméteresből: 4/4, illetve 1/2.

Az első negyedben a hazai együttes a gólszerzés minden formáját bemutatta: akcióból, előnyből, büntetőből, centerből is eredményesek voltak a lányok, a lelkes vendégek csak szépíteni tudtak. A képlet nem változott a folytatásban sem, a továbbiakban is a dunaújvárosiak domináltak.

A vendégek részéről a korábbi dunaújvárosi játékos, Zantleitner Krisztina vezetőedző azt nyilatkozta, egy kicsit szorosabb meccsre készültek, azonban tudni kell, hogy több mint két hete nincsen uszodájuk, így nem jutnak vízbe.

– A hazaiak végig nagy iramban mentek, megtiszteltetés velük játszani. Próbáljuk magunkat összerakni, hogy legközelebb ne legyen ekkora a különbség a két együttes között – tette még hozzá.

A mérkőzés után Mihók Attila azzal kezdte, nagyon örül neki, hogy ez a bajnokság el tudott kezdődni. Reméli, az előzővel ellentétben ezt a terveknek megfelelően és az előírt menetrend szerint be is tudják fejezni.

– Köszönöm a Tatabányának, hogy sportszerű meccset játszhattunk, ez a délelőtt a vízilabdáról szólhatott. Nagyon nehéz feladat az, hogy egy nálunk fiatalabb ellenféllel szemben fegyelmezett támadójátékot és értelmezhető védekezést mutassunk be. Ahhoz képest, hogy az első meccsünk volt, és a szünet óta egy edzést tartottunk a teljes kerettel, a fegyelmezettségi szinttel elégedett lehetek, nyilván az eredménnyel is. Örülünk neki, jó kis mérkőzés volt – fogalmazott.

Mucsy Mandula hozzátette, szerinte is tökéletes volt ez az összecsapás nyitómeccsnek. Szerencsére nem kaptak sok gólt, amire figyeltek, illetve a gyakorolt elemeket próbálták megcsinálni, amik nagyjából sikerültek is. – Annak ellenére, hogy nem sokat készültünk együtt, ez a vízben nem látszott meg – mondta a három gólig jutó DUE-Maarsk-játékos.

A csapat legközelebb szombaton a III. Ker. TVE otthonában játszik.