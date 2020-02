Nyártól Grosch Vivien is eligazol a DKKA-tól

Nyártól a Váci NKSE csapatában folytatja pályafutását a korábbi junior válogatott 23 éves jobbszélső, Grosch Vivien.

A dunaújvárosi nevelésű játékos, – aki két éves szerződést írt alá a Váci Női Kézilabda Sportegyesülettel, – nyáron távozik „anyaegyesületétől”, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémiától (DKKA).

Mint ismeretes, a héten jelentették be azt is, hogy a DKKA két meghatározó szakembere, Imre Vilmos sportigazgató és György László, a felnőtt női csapat vezetőedzője is a jövő szezontól máshol folytatják. Csapó Kyra a felnőtt csapat kapusának jövőjével kapcsolatban pedig február elején tudhattuk meg, hogy nyártól Debrecenbe igazol.

Mátyás Gábor a DKKA honlapján tájékoztatott „minden érdeklődőt, csapattagot, illetve a kézilabdázni vágyó lányokat” arról, hogy a DKKA működése továbbra is zavartalan. Úgy fogalmazott, hogy felnőtt szinten folyamatban van a 2020/2021-es bajnokságra az NBI-es csapat kialakítása, az utánpótlás érdeke is, hiszen ez feltétele annak, hogy az alsóbb korosztályokból a játékosok fejlődése a lehető legmagasabb színvonalon biztosítva legyen, illetve a legtehetségesebbeknek lehetőségük nyíljon arra, hogy a legmagasabb osztályban is megmérettessék magukat.

Lapunk azonban úgy értesült, hogy a DKKA több felnőtt és ifi játékosa is más klubban folytatja majd.