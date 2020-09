Elszakadt Bulath Anita térdszalagja

Elszakadt a térdszalagja Bulath Anita 106-szoros válogatott kézilabdázónak, a Dunaújvárosi Kohász KA balátlövőjének.

A klub hétfői sajtóközleménye szerint a tapasztalt játékos térde pénteken sérült meg súlyosan, amikor az NB I első fordulójában az újvárosiak 24-23-ra legyőzték a Szombathelyi KKA együttesét.

Bulath hét gólt szerzett a Rácalmáson, zárt kapuk mögött rendezett meccsen, amelynek lefújása előtt hét perccel a kapu előtt ráesett a kinyújtott lábára az ellenfél beállója, Mayer Szabina.

„Az oldalszalag szakadt el, amit nem kell műteni. Az összes többit kellene, úgyhogy ez szerencse a szerencsétlenségben, és az is, hogy nem szakadt le vele a porc is” – nyilatkozta Bulath.

Hozzátette, három hétig pihentetnie kell a lábát, nem hajlíthatja be, illetve lábgépet kell hordania, ami stabilan tartja a térdét. Azután kezdődik a rehabilitáció és az erősítés.

„Reményeim szerint öt, legkésőbb hat hét múlva már játszhatok” – mondta az irányítóként is bevethető Bulath.