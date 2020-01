Nemzetközi erőpróbán

A magyar utánpótlás U 19-es futsalválogatott egy erős nemzetközi tornára utazott, a Frank Tamás által vezetett együttes szombattól Horvátországban, Porecben szerepel.

A magyar csapatban a Dunaferr DUE Dutrade futsalegyüttesének két játékosa, Szabó Zalán és Dorogi Benjámin kapott helyet. A tornán öt ország válogatottja vesz részt: Belgium, Franciaország, Magyarország, Szlovénia és Törökország.

A nemzeti együttes a szombati nyitónapon Belgium ellen kezdte meg szereplését, méghozzá sikerrel, miután a fiúk 5–3-ra nyertek. Igaz, a rivális kezdett jobban, hiszen 2–0-ra és 3–1-re is vezetett, de a félidőre sikerült egyenlíteni. A második félidőben pedig a csapatkapitány, Szalmás Zoltán két találatával a győzelem is összejött.

Vasárnap ismét pályára lépett a csapat, ezúttal a franciákkal szemben kellett helytállni. Ezúttal is 5–3-as eredmény született, de most az ellenfél javára, és a meccs képe is fordított volt mint az első, mert most mi vezettünk 3–0-ra, ahonnan a franciák tudtak egalizálni, majd a második játékrészben eldöntötték a találkozót.

Az eddigi további eredmények: Törökország–Franciaország 2–2, Szlovénia–Törökország 3–9.

A magyarok számára hétfőn Szlovénia következett a sorban, kedden pedig Törökország lesz az ellenfél. A mieink az utolsó körben, szerdán szabadnaposak lesznek.

Két forduló után a magyarok a harmadik helyen állnak a tabellán.

Vezető képünk archív.