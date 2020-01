Nemes célért fognak össze a Carissa Kupa megszervezésével

Január 10. és 12. között rendezik meg a Carissa Kupa kispályás nemzetközi labdarúgótornát. A rendezvény jótékonysági akciójának kedvezményezettje ezúttal a Szent Pantaleon Kórház neurológiai osztálya, ahol egy komplett stroke-őrző kialakítását tervezik az adományokból.

Az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatót tartottak tegnap a Campus étteremben, ahol Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester elmondta, hogy ez a torna több, mint egy sportesemény. – Az önkormányzat azonnal a rendezvény mellé állt, ami 1,6 millió forint anyagi támogatást jelent. A sport mellett rendkívül fontos az adományok gyűjtése, és ezenkívül még véradásra is lesz lehetőség szombaton az egyetemen. Külön öröm, hogy a határon túlról is érkeznek csapatok.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér megyei Igazgatósága már évek óta támogatja az eseményt. Schneider Béla igazgató is rendszeres résztvevője a háromnapos viadalnak.

– Ez a torna kivívta magának az országos ismertséget, ami köszönhető a profi szervező csapatnak, akik már évek óta együttműködnek. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szövetségünk ezúttal is a játékvezetők biztosításával járul hozzá a viadal lebonyolításához.

Az egykori sportolókból a gálamérkőzésre összeállított Dunaújváros Csillagai csapatának keretében helyet kapott a nemrégiben hetvenedik születésnapját ünneplő Szepessy László is.

– Ezért a nemes célért össze kell fognunk. Bízunk benne, hogy ez a karitatív rendezvény egyben jó szórakozás is lesz a nézők számára, nívós futballélmény lesz mindenkinek. Ha a pályán nem is, de a háttérből biztosan támogatom majd a csapatomat.

A kupa egyik fő támogatója a GBB Zrt., amelynek ügyvezetője Bali Zsolt, aki egykori jégkorongozóként szintén készül a gálameccsre.

– Cégünk már évek óta támogatja a Carissa Kupát. Külön öröm számunkra, hogy ezúttal a betegellátás a torna kedvezményezettje. Természetesen én személy szerint külön is készülök a vasárnapi gálára.

A vasárnap fellépő Kollányi Zsuzsit Szabó Attila producer, a Quantum XXL táncegyüttest Horváth Zoltán képviselte. Utóbbi elmondta, hogy sok karitatív szervezettel vannak kapcsolatban, így örömmel vállalták ezt a fellépést is.

A rendezvény egyik fő szervezője Tóth Imre, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Társadalmi Felelősségvállalás Bizottságának elnöke.

– Az idei tornára is alapos túljelentkezés volt, de csak harminckét csapat nevezését tudtuk elfogadni. Reméljük, a foci mellett is sikerült vonzó programokat kialakítani. Bízom benne, a fellépő sztárok segítik a céljaink elérését. Ha ennyi ember összefog, annak csak siker lehet a vége, hiszen már most ötszázezer forint gyűlt össze. Az izgalmakat fokozva még annyit elárulhatok, hogy lesz még egy meglepetésvendége is az eseménynek.

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára, Petrás Gábor a gyakorlati tudnivalókat ismertette.

– Több hónapos szervező munkát követően a célegyenesbe érkeztünk. A torna pénteken az A és a B csoport meccseivel kezdődik, amelyeket a Dunaújváros Egyetem sportcsarnokában játszanak. Szombaton nyolc órától a Dunaújváros Sportcsarnokban, tíz órától pedig az egyetemen folytatódnak a csoportküzdelmek. Vasárnap már csak a Dunaújváros Sportcsarnokban rendeznek mérkőzéseket.

A délutáni gálán pályára lép az U9-es korosztály (a ­DPASE csapatát Vajda Bence Attila képviselte a sajtótájékoztatón), majd az egykori és jelenlegi kiváló dunaújvárosi sportolókból összeállított csapat lép pályára a Nemzeti Sport együttese ellen. Természetesen lesz tombola is, amelynek teljes bevételét a jótékonysági célra fordítják. A főnyeremény egy két főre szóló belépőjegy az AC Milan–Juventus olasz bajnoki mérkőzésre utazással együtt.