„Nem zokogunk, már eldobtuk a zsebkendőket”

Be kell vallani: a Dunaújvárosi Kohász női kézilabdacsapatának szombathelyi (répcelaki) veresége – ötgólos! – hidegzuhanyként ér bennünket. Annak ellenére, hogy György László, a Kohász vezetőedzője eleve figyelmeztette a csapat híveit, és természetesen csapatának játékosait is: a vasi főváros együttese nagyon rutinos légiós csapattal várja a dunaújvárosi formációt!

Szóval, mindezek ellenére az újonc ellen pont(ok) megszerzésében bíztunk. Nem ez történt, fájdalom. A 23–18-as vereség ­rossz emlék marad az idei bajnoki sorozatban.

Ki tudja az okokat? Talán régi kapusunk, Tomasevic babonázta meg a dunaújvárosi támadókat? Ugyanis a támadásokban nyüzsögtek a hibák, de miért? Csak 18 gólt dobni az ellenfélnek 60 perc alatt… Mi volt ennek az oka? Maradjunk annyiban, hogy nyilván kell a magyarázat, az okok keresése. De a szekér halad tovább. Nincs egyetlen csapat sem, amelyiket nem éri váratlan, meglepő vereség. Pénteken Szekszárdon egy újabb kiszámíthatatlan gárda lesz a Dunaújvárosi Kohász ellenfele. A Kisvárda együttese várja a dunaújvárosi csapatot. Természetesen a „hazai” együttes, az Újváros ismét esélyes lehet a tippelés szerint. De vigyázat! Annak ellenére, hogy a kisvárdai csapat már igyekszik „magyarosítani”, azaz az eddigi 11 idegenlégiós helyett már „csak” 5-6 más nemzetiségű játékossal áll ki, de ők is értenek a kézilabdához. Habánkova, Milanovic, Radojevic gólveszélyesek, ahogy a jó ismerősünk, a most remeklő Dombi Luca és az évek óta tehetségét bizonyító Siska Pálma is képes megkeseríteni ellenfele sorsát játékával. Tehát ismét egy kőkemény derbi vár a Kohászra, immáron a tolnai fővárosban.