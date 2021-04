Nem várt Kohász-vereség

Hiába vezetett a második fél­időben négy góllal a DKKA kézilabdacsapata a Boglári Akadémia-SZISE elleni pénteki bajnokin, egy nyolcperces gólcsend és a hajrában elkövetett hibák után kétgólos vereséget szenvedett.

Tíz nap alatt immár a 4. mérkőzése következett a Kohásznak, a Győr és a Fradi ellen bajnokit, a Mosonmagyaróvárral ligakupa-negyeddöntőt játszott kedden az együttes. Utóbbi találkozón hét góllal nyert a DKKA. Az elmúlt napokban éppen ezért a regeneráció és a frissítés kapott igazán komoly szerepet, nem is tudtak sokat készülni pénteki riválisukból, amelyet ősszel két góllal legyőztek hazai pályán. A bogláriak ugyan szeptember óta nem tudtak nyerni, de az utóbbi meccseken csak szoros vereségeket könyvelhettek el.

Boglári Akadémia-SZISE–DKKA 28–26 (15–15)

B.A.-SZISE: Magera – Kukucska 3, Farkas 8 (3), Faragó 2, Kajdon 4, Mlinkó, Mérai 1. Csere: Gercsó (kapus), Takó 4, Koronczai, Monori 3, Vámos, Juhász 1, Kocsis, Bánhidi 1, Woth 1. Vezetőedző: ifj. Kiss Szilárd.

DKKA: Wéninger – Horváth 2, Ferenczy 2, Bulath 5 (4), Nick 3, Barján 2, Kazai 5. Csere: Hlogyik, Babovic 3 (kapusok), Dabevska, Molnár-Krupják, Mihály 2, Szalai 1, Fodor, Román 1, Schatzl. V.edző: Vágó Attila.

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4.

Kiállítások: 8. ill. 6 perc.

A hazai együttes kezdett jobban, hét perc után már 5–2-re vezetett. Ezt követően feljavult a Kohász játéka, és Nick vezérletével – dobott két gólt és kiharcolt egy büntetőt – sikerült gyorsan egyenlíteni, majd a vezetést is átvenni, 6–7. Aztán elég volt pár hiba elöl, és a fél­idő derekán megint a bogláriaknál volt a fór, 9–7. Vágó Attila időkéréssel próbálta rendezni a sorokat, de egyenlíteni egy darabig nem sikerült. Ráadásul 13–12-nél a gólszerző Ferenczy komolynak tűnő sérülést szenvedett, úgy kellett lekísérni a pályáról, s már nem is térhetett vissza, térdén kötéssel ülte végig a hátralévő időt. A hajrában megnyílt a lehetőség a Kohász előtt, ugyanis Dabevska kiharcolt egy kiállítást Monorinak, majd az ítéletet vitatva szöve­gelésért még kettőt saját magának. Mihály egyenlített is, 13–13, de a támadásban kapus nélkül játszó vendéglátók hetest harcoltak ki, aztán Mihály ziccerét védte Magera, majd Farkas távoli lökete akadt be, 15–13. Kazai aztán betalált, és a hét a hat ellen játszó akadémistáknak Wéninger is hárított egyet, majd az őt váltó Babovic lőtt gólt az üres kapuba. Az utolsó pillanatban még az okozott ijedtséget, hogy Bulathot fejbe lőtték, de kemény fából faragták és folytatni tudta a játékot.

Kiválóan kezdte a második félidőt a Kohász, többek között Babovic kapus két újabb üres kapus gólt szerzett, a lendületet a hazai időkérés sem törte meg, a 43. percben 17–21-re lépett el a Kohász. Azonban Nick kiállítása és négy hiba támadásban máris boglári egyenlítést jelentett a 43. percre, 21–21. Ezt követően továbbra sem ment elöl, a közel nyolcperces gólcsend alatt pedig 24–21-re lépett el az ellenfél. A hajrában mindent megtett a győzelemért a Kohász, de egynél közelebb már nem tudott kerülni riválisához, így nem várt vereség lett a mérkőzés vége.