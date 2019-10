Nem talált legyőzőre Kovács Zsófia

A tornászok Mesterfokú bajnokságának első napi szerenkénti fináléiban Mészáros Krisztofer duplázni tudott, talajon és gyűrűn is első lett, míg Kállai Zoltán lólengésben szerzett aranyérmet. A hölgyeknél Kovács Zsófia felemáskorláton, Böczögő Dorina pedig ugráson nem talált legyőzőre.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A szerenkénti döntők első napjával folytatódott az idei utolsó hazai felnőtt tornaverseny, a Mesterfokú bajnokság. A győri Olimpiai sportparkban megrendezett viadalon a férfiak három, a hölgyek két szeren mutatták be gyakorlataikat. A férfiaknál a Győri AC reménysége Mészáros Krisztofer kétszer is a dobogó tetejére állhatott, a még junior korú sportoló talajon (14.050) és gyűrűn (13.100) is a legjobbnak bizonyult. A győri tornász talajon Csorvási Somát (13.050) utasította maga mögé, míg a harmadik pozícióban holtverseny alakult ki, Bátori Szabolcs (12.900) és Földes Márton között. Gyűrűn a nyújtón junior világbajnoki bronzérmes Balázs Krisztián (12.600) lett a második, Tomcsányi Bendek pedig a harmadik (12.550). Lólengésben a mezőny egyik legrutinosabb versenyzője, a sérülésből visszatérő Kállai Zoltán lett ismét a mester 13.850 ponttal, második helyen Vecsernyés Dávid (13.550), harmadikon Mészáros Krisztofer (13.450) végzett.

A hölgyek versenyében az MTK-Budapest olimpikonja, Böczögő Dorina ugrásban 13.250 ponttal győzött. Az ezüstérem Schermann Bianka (12.600), a bronz pedig Szujó Hanna (12.550) nyakába került. Felemáskorláton az aranyérmet a Dunaferr SE olimpikonja, Kovács Zsófia (14.000) szerezte meg. Mögötte Makra Noémi (12.800) és Schermann Bianka (12.800) holtversenyben másodikként zárt.

A szombati versenynap egy különleges eseménnyel zárult, Dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke a MATSZ támogatójának, a Dunaaszfalt Kft. innovációs főmérnökének, Lehel Zoltánnak adta át a júniusi győri junior világbajnokság éremkollekcióját.

A Mesterfokú bajnokság vasárnap a szerenkénti döntők második napjával zárul, amelyre 11:00 órától kerül sor a győri Olimpiai sportparkban.

Böczögő Dorina – Készültem az ugrásra, igyekeztem minél tisztább gyakorlatokat csinálni, bár a másodikkal nem vagyok teljesen elégedett. Ezzel együtt örülök, hogy sikerült nyernem. A korláttal eredménynek nem örülök, ötödik lettem, mert a nehezén túl voltam, amikor a végén hibáztam. Elégedettebb lettem volna, ha jó gyakorlattal zárom a szombati napot.

Kovács Zsófia – Nagyon örülök a korlátgyakorlatomnak, hiszen mindkét nap jól sikerült végrehajtanom. A pontszámok alapján a szombati erősebb volt, és én magam is így éreztem. Ez volt az utolsó hazai verseny, boldogsággal tölt el, hogy egy jó gyakorlattal zártam az évet ezen a szeren.

Kállai Zoltán – Jó újra versenyezni, műtét után. Ez volt a második versenyem a magyar bajnokság után. Szeretek itt szerepelni Győrben, jó a hangulat, jó a terem, örülök, hogy sikerült nyernem, bár őszintén szólva nem sokat tudtam edzeni a viadalra.

Mészáros Krisztofer – Arra készültem, hogy minél jobban szerepeljek a szerenkénti döntőkben, de azt nem gondoltam, hogy két szeren is sikerül aranyérmet nyernem, emiatt természetesen nagyon boldog vagyok. A lólengésben bemutatott gyakorlatommal nem vagyok elégedett, emelni kell a pontszámomon.

Eredmények, Férfi Mesterfokú Bajnokság, szerenkénti döntők:

Talaj

1. Mészáros Krisztofer (Győri AC) – 14.050

2. Csorvási Soma (BHSE) – 13.050

3. Bátori Szabolcs (KSI SE) – 12.900

4. Földes Márton (BHSE) – 12.900

Lólengés

1. Kállai Zoltán (BHSE) – 13.850

2. Vecsernyés Dávid (BHSE) – 13.550

3. Mészáros Krisztofer (Győri AC) – 13.450

Gyűrű

1. Mészáros Krisztofer (Győri AC) – 13.100

2. Balázs Krisztián (FTC-Telekom) – 12.600

3. Tomcsányi Benedek (Győri AC) – 12.550

Eredmények, Női Mesterfokú Bajnokság, szerenkénti döntők:

Ugrás

1. Böczögő Dorina (MTK-Budapest) – 13.250

2. Schermann Bianka (MTK-Budapest) – 12.600

3. Szujó Hanna (TC Békéscsaba) – 12.550

Felemáskorlát

1. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) – 14.000

2. Makra Noémi (TC Békéscsaba) – 12.800

Schermann Bianka (MTK-Budapest) – 12.800