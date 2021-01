Nem szabad hagyni, hogy átrohanjanak

A Szombathely ellen sikerrel megvívott Magyar Kupa-mérkőzés adta lelki többlettel várhatja a DKKA együttese hosszú idő után újabb bajnoki összecsapását, amit szerdán 17 órától játszanak itthon az MTK ellen.

Akár kupaspecialistának is nevezheti mostanában magát a csapat, a január eleji, Győrrel vívott bajnoki után a ligakupában veretlenül megnyerte csoportját, szombaton pedig a Szombathelyt legyőzve jutottak be a Magyar Kupa negyedik fordulójába.

Ma pedig a bajnokság folytatódik számukra húsz nap után, az eddig remekelő MTK következik (a találkozót a klub a Youtube-csatornáján közvetíti), a fővárosi együttes a harmadik fordulóban szenvedte el legutóbbi vereségét szeptemberben, az azóta lejátszott összes meccsét megnyerte, nem véletlenül áll holtversenyben a negyedik helyen. Az utóbbi három körben a DKKA közvetlen riválisait verték meg, ma viszont nem szeretné a Kohász könnyen odaadni a pontokat neki. Persze, a papírforma az MTK mellett szól, azonban a kupasiker jelentette lelki plusz, illetve a mutatott játék és a kiváló kapusteljesítmények okot adhatnak arra, hogy bravúrt érjenek el.

– Valóban, a szombati győzelem még jobban összekovácsolta a társaságot, az utóbbi időben úgy érzem, jó a hangulat, jöttek az eredmények is, ezért bizakodva várom a meccset – kezdte Vágó Attila vezetőedző.

A szakember hangsúlyozta, az ellenfél játékát nagyban meghatározza, Szöllősi-Zácsiknak milyen napja van, a Kisvárda ellen például tizenkét gólt lőtt. Létfontosságú lesz az átlövőik hatástalanítása, de gyors és mozgékony beállójuk is van, ezért erre is nagyon kell figyelni. Az MTK utóbbi öt meccsét 32-35 gólt lőve nyerte, azaz nagyon élnek a gyors középkezdésekkel és a lerohanásokkal.

– Rohanós, futós csapat, de ebből kifolyólag azért sok gólt is kapnak. Kétélű fegyver is lehet ez a tempó, hiszen az energiát is égeti, és a védekezés feszességére nem marad annyi. Nekünk talán meg pont ez az erősségünk, bízom benne, megtaláljuk az ellenszert a játékukra. Támadásban is olyan elemeket próbálunk alkalmazni, amiből a visszarendeződéssel elejét vehetjük annak, hogy átrobogjanak rajtunk. Emellett a hét a hat elleni játékot is elővehetjük. Mivel nem sűrűn szerzünk harmincnál több találatot, ezért azt gondolom, ha huszonötön tudnánk tartani őket, akkor jó esélyünk lehet a sikerre. Ehhez szükség lesz kapusainkra, akik egyre jobb formát mutatnak, Szombathelyen mindkettejüknek voltak kiváló szakaszaik. Amennyiben ez ma is így lesz, és a védelem is összeáll, akkor jó alapot teremthetünk magunknak egy szoros meccsre. Mivel nem vagyunk sokan, ezért ezúttal is folyamatosan forgatnom kell majd a csapatot – tette hozzá a szakvezető, kiemelve, természetesen nincs teher a csapat vállán.

Még mindig sokan hiányoznak

A keret továbbra sem nevezhető ideálisnak, ugyanis még mindig sok játékosra nem számíthat a szakmai stáb. Sziráki Boglárka és Krupják-Molnár Beatrix a koronavírus-fertőzés után továbbra sem kapta vissza sportorvosi engedélyét, esetükben sajnos elhúzódik a felépülés. A védelemben alapemberként számításba vett Jovana Jovovity a könyökével még rehabilitáción vesz részt, Moutsogianni pedig súlyos térdsérülést szenvedett egy ligakupa-találkozón. Ezen felül a Budaörstől visszarendelt kölcsönjátékosok, Takács Cecília és Husti Hanna sem játszhatnak, ugyanis ez tavaly őszről elhalasztott meccs, akkor még nem voltak a DKKA kézilabdázói. Felmerült, hogy fiatalokkal töltsék fel a keretet, de ők 3 bajnokságban szerepelnek, így csak valamelyikből „átigazolva” játszhatnának a felnőtteknél is. Azonban nem biztos, hogy megéri elvenni tőlük a több játéklehetőséget, hogy az NB I.-ben mondjuk perceket kapjanak.

