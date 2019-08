Nem rázta meg őket ezen a meccsen az újpesti áram

Tét nélkül, vagy erőfölény – tehetjük fel a kérdéseket a végeredmény láttán. A számokat tekintve feltétlen, a játék képe alapján viszont két győzelemre elszánt, és azért a tűzön-vízen át vágtató, minden jelenlegi tudományát felvonultató gárdát láthattunk. Az Újpest elleni meccsen Pál Patrik (3) Klacsák (2) Horváth Benedek, valamint Sáhó Kristóf 1-1 góllal járult hozzá a sikerükhöz.

Az eddig sem volt kétséges, hogy a Dunaferr DUE Dutrade FC csapata nagyon komoly munkával alapozza meg a bajnoki sorozatot, ami majd augusztus 23-án, pénteken este hétkor kezdődik hazai pályán.

A hétfőn este a Dunaújváros Sportcsarnokban lejátszott viadalon derült ki, hogy a jelenleg még a másodosztályban induló Újpest220 is, minimum a dobogóra tör a bajnokságban! Szerintünk a nyarat a sikeres toborzásra, az őszt a csapatépítésre kell fordítaniuk. Tavasszal a második vonal kellemes meglepetésével jelentkezhetnek a szurkolóknak.

– Jó kis meccs lett belőle – hallottuk Fehér Zsolttól, a dunaújvárosiak vezetőedzőjétől a találkozó befejezése után, aki így folytatta: – A számszerű eredményről azt mondhatom, mint legutóbb: az ebben a szakaszban másodlagos. A játék képe, illetve a terhelés mértéke volt fontos a számunkra. Természetesen az, hogy ennyi gólt tudunk rúgni, az jó dolog, hiszen erősíti az önbizalmunkat. Az Újpest remek erőkből álló fiatal társulat, amely a másodosztályban remekül fog szerepelni. Ezúton is szeretném megköszönni nekik, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek erre az erőpróbára. Ez a mérkőzés nagyon jól szolgálta a céljainkat. Változatos találkozó kerekedett belőle. Az biztos, hogy kihajtották magukat a fiúk a nagy melegben. Hosszú, munkás hét előtt állunk, de nyakunkon a bajnoki rajt, ahol az első három mérkőzés nagyon nehéznek mondható.

Belátható időn belül az élvonalban szeretnének játszani

Póta Balázsra, az Újpest játékosedzőjére kettős teher nehezedett. A pályán és a kispadon is helyt kell állnia. – Nemrég kezdtük meg a felkészülést, és ezért még nem vagyunk a megfelelő kondícióban. Sajnos nem voltunk egy súlycsoportban a dunaújvárosiakkal, akiknek szívből gratulálok, mert látszik rajtuk, hogy már most a bajnokság előtt is élesek és rendezettek. A szünetben egy kicsit szigorúra vettem a figurát! Nagyon mérges voltam, mert többen is fegyelmezetlenek voltak, amit nem szeretek. A jövőre nézve bizakodó vagyok. Csak első osztályú csapatokkal kötöttünk le edzőmérkőzéseket, hogy megismerjük a ránk váró terhelést, és a mérkőzések ritmusát. Belátható időn belül az élvonalban szeretnénk játszani.