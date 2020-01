Nem lett görög dráma, helyette Garda vezérletével magyar gála

Eddig minden a tervek szerint alakult nemzeti együttesünk számára a kontinenstornán, a három DUE-Maarsk, illetve több dunaújvárosi kötődésű, nevelésű játékost felvonultató válogatott két kötelező meccs és egy nagyon fontos rangadó megnyerését könyvelhette el az oroszokkal szemben. Így a pénteki, görögök elleni találkozónak már az volt a tétje számunkra, amennyiben nyerünk, miénk az első hely. Döntetlen, vagy netán vereség esetén a vasárnapi orosz–görög találkozó függvényében még bármelyik csapat zárhat az élen.

Ami a másik ágat illeti, hiszen fél szemmel már lehet oda is figyelni, a hollandok 18–1-re verték azokat a franciákat, ahol a csapatkapitány a DUE-Maarsk játékosa, Geraldine Mahieu, a spanyolok pedig 19–4-re a németeket. Így a két győztes szombaton egymás ellen dönti el az első helyet, a harmadik-negyediket pedig az olasz–francia meccs.

Magyarország – Görögország 13–10 (4–4, 4–2, 2–0, 3–4)

Magyarország: Gangl – Máté, Gurisatti 1, Parkes 3, Keszthelyi, Vályi 1, Garda 4. Csere: Kasó (kapus), Leimeter 2, Szi­lágyi, Rybanska, Gyöngyössy, Illés 2.

Bíró Attila szövetségi kapitány a meccs előtt nem győzte hangsúlyozni, semmit nem szabad levonni a dunaújvárosi tornán aratott sima és fölényes sikerből, azzal magukat is átvernék. A görögök bármikor képesek nagy feltámadásra, roppant erős csapatuk van, a balkezes centerük pedig Európa egyik legjobbja. A védelmüket viszont sok mozgással és centerpasszokkal lehet feltörni.

Az első negyedben látottak alapján a görögök tényleg altattak Dunaújvárosban, mert Garda gólja után gyorsan átvették a vezetést, rendre nekünk kellett egyenlíteni. A szünet után Plevriotu nyitotta a gólgyártást, majd Gurisatti első lövése egyből utat talált a kapuba (5–5), a magyar csapat pedig az általa elgondolt játék felé, a feljavuló védekezés mellett Gangl is egyre többször találkozott a labdával. Amikor Gurisatti remekbe szabott bejátszását Parkes bevágta, a meccs során először kettővel elléptünk (8–6).

A térfélcsere utáni hosszú percek gólcsendjét Garda büntetője törte meg, a görögök ekkor nem tudtak mit kezdeni a védekezésünkkel, majd Vályi egy gyors támadás végén rögtön bevarrta a labdát oda, ahova kell (10–6). Az utolsó negyed elején a tarthatatlan Parkes volt eredményes, akit előtte még kicsit ápolni kellett, mert kapott egy monoklit a szeme alá. Amikor már a gálameccs jellegű végjátékra gondoltunk, több elrontott megoldás, kihagyott helyzet elég volt, hogy zsinór­ban három görög találattal újra nyílttá váljon a találkozó (11–9), hiszen még négy perc volt hátra. A kimaradt helyzetek után a kis megtorpanásunk végét a zseniálisan játszó Garda nagyon fontos pillanatban szerzett akciógólja jelentette (12–9). A maradék három percet igyekeztünk taktikusan lepergetni, a támadóidőket végig kihasználva, igaz Plevriotu az ellenfél számára az utolsó szalmaszálat jelenthető gólt megszerezte, de Leimeter gyorsan jelezte, ma este csak a magyar válogatott nyerhet!

A csapat erejét és egységét mutatja: ezt a sikert úgy érte el, hogy a csapat ásza, Keszthelyi Rita két kiállítása miatt annyi szerepet nem tudott vállalni a medencében, sőt, ezúttal még gólt sem tudott szerezni.

A csoport utolsó mérkőzését vasárnap 19 órától Szerbia ellen vívjuk. A negyeddöntő pedig kedden, a másik csoport negyedik helyezettje ellen következik, ez várhatóan a francia együttes lesz.

A férfiaknál a gólkülönbség dönt az első helyről

A férfiak is lejátszották az első nagy rangadójukat, Märcz Tamás csapata 11–11-es döntetlent ért el a világbajnoki ezüst­érmes Spanyolország ellen csütörtökön este. – Remek mérkőzést játszottunk, ami szerintem nemcsak itt az uszodában, hanem a televíziót nézők számára is rendkívül élvezetes lehetett. Akár végig is vihettük volna ezt az egy-két gólos vezetést, de a spanyolok is gyorsan és agresszívan játszottak, nem érdemtelenül szereztek egy pontot. Most ez erre volt elég, de a világbajnoki ezüstérmesről beszélünk, amely a vb óta sokat fejlődött, ahogyan szerintem mi is, amire még szükségünk is lesz a tornán belül – mondta. A magyarok szombaton Málta ellen zárják a csoportkört. A 19 órakor kezdődő összecsapáson már tudni lehet majd, milyen különbségű győzelemre lesz szüksége a csapatnak az első hely megszerzéséhez, a spanyolok ugyanis a játéknap nyitányán, délelőtt játszanak a törökökkel.