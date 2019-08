Nem kímélte a csapatot az első edzésen Ihnacak

Egy jégkorongozó számára nem lehet annál szebb pillanat, mint amikor a nyári szünet után újra jégre léphet. A DAB jégkorongozói tegnap élhették át a jégre lépés gyönyörűségét.

Hőség ide, hőség oda, tegnap délelőtt már jégkorongozásra alkalmas volt a Dunaújvárosi Jégcsarnok. Tehát az összes korosztály megéleztethette a korcsolyáját, és megkezdhette a felkészülését a szeptemberben induló bajnoki szezonra. De nemcsak a dunaújvárosiak vették birtokukba a létesítményt, hanem a Vasas egyik utánpótláscsapata is. Ez onnan tudható, hogy amikor a jégcsarnokba beléptünk, nem mással futottunk össze, mint Peterdi Imrével, aki tizenkilenc szezont húzott le az Acélbikák között, most viszont a budapesti csapat egyik szakvezetője: – Rengetegen vagyunk a Vasasnál, nem volt biztosítva számunkra a megfelelő jég, ezért úgy döntöttünk, egy korosztállyal idegenben készülünk, és természetesen én Dunaújvárost választottam.

Délelőtt tízkor azután a DAB Erste-ligás csapata is „fölvonult” a jégre. Huszonöt játékos kezdte meg a felkészülést, akire számít a szakvezetés. Mindenki itt volt, kivéve az amerikai–magyar kettős állampolgár Cseter Justint, akiről annak ellenére nem lehet tudni semmit, hogy a klub elküldte számára a repülőjegyet. Csak a feleségével tudtak beszélni, aki annyit mondott, a férje otthon felejtette az útlevelét, és ezt csak a repülőtéren vette észre.

Egy külső szemlélő számára a nyári hőségben biztos, hogy kellemes volt a jégcsarnokban hűsölni, de a Dunaújvárosi Acélbikák hokisai ezt biztosan nem így érezték. Miroslav Ihnacak vezetőedző ugyanis „éhgyomorra” rögtön egy nagyon kemény, rengeteg korcsolyázással megtűzdelt edzést tartott. Több játékos is utalt rá, nem ártana egy lélegeztető gép. Azari Zsolt csapatkapitány, arra egy kicsit cinikus kérdésünkre, hogy érzi magát? Ennyit válaszolt: Ez van!

De ennek is kell lennie, hiszen a bajnokság nemsokára – szeptemberben – kezdődik.

Szeptember 13-án kezdődnek meg a jégkorong Erste Liga küzdelmei – (MTI)

A sorozat honlapján hétfőn közzétett bejelentés szerint az alapszakasz négy találkozóval rajtol: a címvédő FTC-Telekom a Gyergyói HK-t látja vendégül, az UTE a Hokiklub Budapesttel játszik, míg a Fehérvári Titánok a Dunaújvárosi Acélbikákkal találkoznak. A Vasas lesz az első csapat, amely erdélyi túrára indulhat, a brassói Coronával a nyitónapon, a tavalyi döntős Sport Club Csíkszeredával másnap játszik majd.

Az új idény első derbije lesz az első tévés mérkőzés is, szeptember 16-án, hétfőn az UTE fogadja az FTC-t. Az M4 Sport továbbra is minden hétfőn közvetít találkozókat a bajnokságból – írja a weboldal.

A péntektől hétfőig tartó játéknapok mellett rendszeresen lesznek mérkőzések hét közben is. Az év végén pedig december 26-tól 30-ig mindennap rendeznek találkozókat.

A tervek szerint 2020. január 17-én zárul az alapszakasz, amely során a csapatok négyszer találkoznak egymással, minden együttes kétszer játszik otthon és kétszer idegenben.

Az első öt helyezett a középszakasz felső házában, az utolsó öt pedig a középszakasz alsó házában folytatja. Ez az etap 2020. január 21-től február 19-ig tart majd. A rájátszás a negyeddöntővel február 22-én indul.

A küzdelmekben a címvédő FTC-Telekom és a legutóbb döntős Sport Club Csíkszereda mellett a Corona Brasov, a Dunaújvárosi Acélbikák, a Fehérvári Titánok, az UTE, a Schiller-Vasas HC, a DEAC, a Gyergyói HK és a Hokiklub Budapest vesz részt.