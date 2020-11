Nem elég a cipőt felhúzni

A Fejér megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság utolsó előtti őszi fordulójában a déli csoportban a Mezőfalva és a Baracs is a második félidőben döntött a három pont sorsáról. Igaz, utóbbiak „vért izzadva” kerekedtek felül a Szabadbattyánnal szemben, előbbiek meg hat gólt rúgtak.

A vasárnapi mérkőzésén a Mezőfalva sem találta önmagát negyvenöt percig, de végül felpörögtek, és remek játékkal, meg sok góllal, megérdemelt győzelemmel búcsúztak a hazai közönségtől az őszi szezonban.

Mezőfalva –LMSK 6–3 (0–1)

Mezőfalva: Antal – Kertész (Tonka 58.), Balázs (Horváth Zs. 79.), Sümegi, Török, Balogh I. (Magosi 86.), Balogh D., Bakos (Kiss 74.), Puskás, Papp, Mekota.

Az első játékrészben azt gondolták a mezőfalviak, hogy elég felhúzni a focicsukát, és már meg is nyerték a meccset a tabella alsóházában álló ellenfelükkel szemben. Nos az élet ezúttal is alaposan rácáfolt a rossz szokásokra.

Az LMSK László góljával és a focizni akarással a 37. percben meglepte a vendéglátókat, aztán Bakos János csapatának egy egész félidő kellett az ébredéshez.

A szünet után azonban kiszakadt a hazai gólzsák, összesen nyolc találatot láthatott a közönség. Időrendi sorrendben haladva, Puskás az 53. percben egyenlített, igaz, egy percre rá az LMSK még visszaszerezte a vezetést Tóth révén. Azonban alig hat perc múlva Balázs húzta meg a bal szélt, és a kapuig becselezve magát ismét egálra változtatta az eredményt. Balázs után Bakos is feliratkozott egy szép akciógóllal a mezőfalvi listára a 61. percben, majd öt percre rá Balogh Imre növelte 4–2-re az otthoni előnyt.

A 73. percben a vendégektől Bánkit a labda sípszó utáni elrúgásáért kiállította Nagy II. László játékvezető, így tíz emberrel folytatta az LMSK. A 74. percben aztán buktatásért tizenegyeshez jutott a Mezőfalva, a büntetőt Balogh Dániel értékesítette, 5–2. A vendégek azonban tovább küzdöttek, és a kitámadó Antalt átfejelve Tóth szépítette a mérkőzés állását. Az utolsó percben még kapott a Mezőfalva egy szabadrúgást. A beívelt, majd kipattanó labdát a hálóba helyezve Horváth írta be a végeredményt a gólgazdag mérkőzés jegyzőkönyvébe.

A találkozó után Bakos János edző foglalta össze a pályán történteket lapunknak.

– Nagy öröm számunkra, hogy győzelemmel búcsúzhattunk a hazai szurkolóktól. A hozzáálláson változtattunk a szünet után, mert egy kicsit belealudtunk. Nem lehet úgy pályára menni, hogy az öltözőben felhúztuk a cipőt, és azzal már nyert ügyünk van. A második félidőben az igazi Mezőfalvát láthatták a szurkolók. Az utolsó fordulóban Abán szeretnénk szép játékkal befejezni a szezont. Összességében elégedett vagyok a látottakkal, technikailag, erőnlétileg sokat fejlődött a csapat. A fejekben kell még nagyobb rendet tenni, és akkor nyugodtabban mehetünk téli pihenőre – mondta.

Baracs –Szabadbattyán 2–1 (0–0)

Baracs: Vaszócsik – Palkó, Cséplő, Deli (Nagy 88.), Bartók, Balogh (Sebestyén 75.), Éliás, Rezes (Badi 89.), Hepp (Kőkuti 46.), Huber, Prókai.

Álmos és eseménytelen első játékrész után két gólt is szereztek a házigazdák. A 47. percben egy vendégjátékos kezéhez ért a labda, a büntetőből Bartók S. Barnabás megszerezte a hazai vezetést, ami lelkileg fellendítette a csapatot. A 68. percben egy beívelés nyomán Rezes csukafejese akadt meg a léc alatt, 2–0. A vége előtt az élénkebb futballnak köszönhetően szépítettek a vendégek a 88. percben.

– Az utóbbi fordulók hullámvölgyéből próbáltunk kimászni. A szünetben átbeszéltük a dolgokat, és végül győzelemmel mehettünk az öltözőbe. Az utolsó mérkőzésünket ismét hazai terepen játsszuk majd Előszállással – mondta Idei Szabolcs baracsi edző.

Az Adony riválisát legyőzve a negyedik helyre lépett

Adony –Polgárdi 2–0 (2–0)

Adony: Hamar – Budai, Bagóczki, Virág (Balázs 90.), Tóth, Erdei, Kőkuti, Hegedűs, Nebucz, Simon (Vászon 87.), Tatár.

Gólszerző: Tóth (3.), Erdei (16.).

A 12. forduló további eredményei: Szabadegyháza – Vajta 2–4, Káloz – Seregélyes 8–0, a Nagykarácsony – Előszállás találkozó elmaradt, amit november 15-én pótolnak, a Sárvíz szabadnapos volt a hétvégén.

A bajnokság állása

1. Vajta 12 12 0 0 59-9 36

2. Káloz 11 8 1 2 39-12 25

3. Baracs 11 8 1 2 35-13 25

4. Adony 11 6 1 4 30-24 19

5. Polgárdi 11 5 3 3 23-16 18

6. Mezőfalva 11 5 1 5 32-27 16

7. Szabadbattyán 11 4 1 6 21-30 13

8. Előszállás 10 4 0 6 16-27 12

9. Nagykarácsony 10 3 2 5 27-33 11

10. Sárvíz 11 3 2 6 18-35 11

11. LMSK Cobra S. 11 3 1 7 21-38 10

12. Szabadegyháza 11 1 2 8 16-38 4

13. Seregélyes 11 1 1 9 11-43 4