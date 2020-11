Nem csak várják a segítséget a röpisek

A Dunaferr SE Röplabda Akadémia tegnap két helyen is jótékonykodott, két helyen is adományozott. A röpisek a Dózsa György Általános Iskolában és az Útkeresés Segítő Szolgálatnál jártak.

A megjelenteket először Szárszó Lajos, a DSE Röplabda Akadémia sajtófőnöke köszöntötte, aki egyebek között elmondta, hatalmas öröm az a pillanat, amikor ők kapnak segítséget, de annál is fenségesebb érzés, amikor ők segíthetnek.

– Most számunkra, a DSE Röplabda Akadémia számára érkezett el az a pillanat, amikor egy nevét megemlíteni nem szándékozó támogató jóvoltából mi nyújthatunk át életeket mentő maszkokat városunk intézményeinek. Dunaújvárosban múltja van a társadalmi felelősségvállalásnak, amelyet a DSE Röplabda Akadémia kiemelten fontosnak tart, hiszen a társadalmi felelősségvállalás nem ér véget a pálya szélén, a mérkőzés végét jelző sípszónál, vagy a sportcsarnok, tornaterem kijáratánál. Az egyesület által megteremtett jelen és a jövő létfontosságú a magyar röplabdasport és Dunaújváros szempontjából egyaránt. A sport, és ezen belül a röplabdázás olyan energiákat sugároz, amely nagy hatással van sportolóinkra, és a sportot szerető, követő, támogató környezetünkre egyaránt. Az akadémia is felelős azért, hogy ebben a pandémiás időszakban lehetőségei szerint segítséget nyújtson – emelte ki a sajtófőnök.

Tóth Györgyné, az iskola igazgatója köszönetét fejezte ki az adományért.

– Nagyon köszönjük, és jólesett, hogy gondoltak ránk. Sokan vagyunk, nagy az iskolánk, a maszkok segítségével továbbra is egészséges intézet maradhatunk.

Tomanóczy Tibor, a DSE vezetőedzője:

– Ezer maszkot kaptunk egy szponzorunktól, aki csak annyit kért, jó helyre kerüljenek. Most öt intézetnek ajánlunk föl két-kétszáz darabot.

A DSE Röplabda Akadémia tegnap délután még az Útkeresés Segítő Szolgálatnál járt. A közeljövőben, pontosabban szerdán délelőtt még három intézménynek, a Móricz Zsigmond Általános Iskolának, a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskolának és a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézményének szeretnének segíteni ezzel az adománnyal.