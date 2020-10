Nem csak a vereség miatt volt csalódás

Nem várt vereséget (33–28) szenvedett szerdán az egy hónapos kényszerszünet után újra bajnoki mérkőzést játszó Dunaújvárosi Kohász KA női kézilabda-együttese Érden.

A találkozóról Vágó Attila vezetőedző azt mondta, nagyon csalódott, és nemcsak azért, mert kikaptak, hanem azért is, hogy nagyjából semmi nem köszönt vissza abból, amit előtte megbeszéltek.

– Káoszt éreztem a pályán, és véletlenszerű dolgokat. Nem voltak letisztulva a játékaink, védekezésben nagyon könnyen kaptuk a kiállításokat, ezért sokat voltunk emberhátrányban. Rohantunk a meccs után, belementünk egy flúgos futamba, amiből nem jöttünk ki jól. Amikor sikerült többször is a felzárkózás egy gólra, akkor viszont a döntő szituációkban rossz döntések születtek, mert elfáradtunk ebben a tempóban. A végjátékban aztán már magabiztosan és megérdemelten nyert az Érd – tette hozzá.

Barján Bianka szerint nagyon fásultan kezdtek, a második félidő elején ébredtek csak fel. Igaz, megnehezítette a dolgukat a sok kiállítás, amit kaptak. Dolgozni kell tovább, mert ilyen hibákat nem szabad elkövetniük a későbbiekben.

Vágó Attila az is megjegyezte, a koronavírus miatt a két mérkőzés között eltelt hathetes kényszerszünet miatt úgy tűnt, mintha megint egy új szezont kezdtek volna. Már csak azért is, mert ugyanazt az akadozó kézilabdát érezte, mint ami általában az első bajnokikon szokott megmutatkozni. A folytatásról elmondta, nem tudják, mi lesz a jövő, mivel az Alba Fehérvár is karanténba került, ezért az a meccs is elmarad a jövő vasárnap. – Az ember nem tud előre tervezni, csak napról napra. Ezért kell megbecsülni mindenkinek, ha végre játszani tud, mivel nem látjuk azt, mi lesz ennek a bajnokságnak a lefolyása, hogyan lesz vége. Éppen ezért kiemelten fontos minden pont – mondta.

A DKKA jelen állás szerint jövő héten szerdán a Szombathely otthonában lép pályára.

A bajnokság állása: 1. Siófok 12 pont/9 mérkőzés, 2. Mosonmagyaróvár 12 pont/7, 3. Győri Audi ETO 10 pont/5, 4. DVSC 10 pont/7, 5. MTK 8 pont/6, 6. Vác 8 pont/8, 7. FTC 6 pont/3, 8. Boglári Akadémia-SZISE 4 pont/6, 9. Kisvárda 4 pont/5, 10. DKKA 4 pont/6, 11. Érd 4 pont/7, 12. Szombathely 2 pont/6, 13. Alba Fehérvár 2 pont/6, 14. Békéscsaba 0 pont /5.