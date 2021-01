Nem csak a bankettet, a tornát is megnyerték

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Trieszt

Az olimpiai kvóta megszerzése után, a Tokióba kijutott másik válogatottat, Hollandiát legyőzve szerezte meg az ötkarikás kvalifikációs torna első helyét a magyar női vízilabda-válogatott vasárnap este.

Bíró Attila szövetségi kapitány együttese a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics négy játékosával – Magyari, Garda, Gurisatti, Szilágyi – felállva nyerte meg a találkozót úgy, hogy az ellenfél rendre csak egyenlíteni tudott, de vezetni egyszer sem. A meccsnek a tétje elsősorban a presztízs volt, illetve ki tudja, a vírushelyzet miatt lehet, legközelebb csak az olimpián találkozik egymással a két fél, és a hollandok őrizzenek rosszabb emlékeket rólunk.

Magyarország – Hollandia 13–11 (4–3, 2–2, 5–3, 2–3)

Magyarország: Magyari A. – Szilágyi D., Gurisatti 1, Ryban­ska 2, Parkes 1, Garda 3, Vályi V. Csere: Gangl (kapus), Szücs G. 1, Illés A. 1, Keszthelyi 2, Leimeter 2, Gyöngyössy. Szövetségi kapitány: Bíró Attila.

Gól emberelőnyből: 5/3, ill. 10/4.

Gól kettős emberelőnyből: 1/1, ill. –.

Gól ötméteresből: 1/1, ill. –.

Bíró Attila: – Olyan jól sikerült a felkészülésünk, hogy az előző esti ünneplésből is mi jöttünk ki jobban, pedig ugyanúgy megtettük, mint a hollandok. Fizikailag és taktikailag is felülmúltuk az ellenfelet, nemcsak a bankettet tudtuk megnyerni, hanem a tornát is, aminek külön örülök. Egész évben hiányoltuk ezeket a mérkőzéseket, azt kértem a lányoktól, használjuk ki, pláne, hogy egy tornagyőzelemről döntött, még ha ezért most nem járt érem.

A kapitány kiemelte, a tavalyi Európa-bajnoki harmadik hellyel megmutatták, a magyar válogatottal számolni kell, bízik benne, most már a világ többi részén is így van velük például az Egyesült Államok, Kanada, Kína, Ausztrália. A következő feladat a júniusi világliga-döntő lesz, előtte még vár rájuk két hazai csoportmeccs az olaszok és a franciák ellen, amiket szeretnének megnyerni, és építeni a csapatot tovább Tokióig.

Igaz, sokat nem tudnak ezekre készülni, mert február elején kezdődik az Euroliga – a DUE-Maarsk számára is –, aztán folytatódik a bajnokság. Megjegyezte, ezzel a hatalmas sikerélménnyel feltöltődve ezeknek is másképp vághatnak neki a lányok.