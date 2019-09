Nem bírt egymással a Kohász és az MTK

A szombati, MTK elleni idegenbeli mérkőzésre annak ellenére, hogy sem Triscsukra, sem Ferenczyre nem számíthatott György László, a Kohász vezetőedzője, győzelmi reményekkel indult a csapat a fővárosba.

Ezt az optimizmust pedig az a tény igazolta, hogy a csapat az Érddel és a Ferencvárossal szemben is kiválóan helyt állt. A másik oldalon viszont a megerősödött MTK Budapest a hazai csarnokban mindenképpen nyerni akart. Tehát komoly küzdelemre számíthatott a közönség.

A szombati mérkőzés elején azonnal látszott, hogy a dunaújvárosi kézilabdázó hölgyek meg akarják akadályozni, hogy a hazai gárda hamar előnyt szerezzen. Ez sikerült is. Egy-egy góllal vezetett az MTK, de gyorsan egyenlített a vendégegyüttes.

A 21. percben Szekerczés találatával vezetett a Kohász (9–10), de Dakos révén hamar jött az egyenlítés. Ez a koreográfia többször is megismétlődött. Dakos Noémin, Tóth Eszteren és Fekete Bozsanán látszott, hogy kiváló lövőformában vették fel a harcot. A vendégeknél Szalai Babett, Szekerczés Luca, Kazai Anita, Bouti Fruzsina és Grosch Vivien talált be a kapuba legtöbbször. Az első félidő Szekerczés góljával ért véget (14–15).

A fordulás után Szalai kezdte a gólgyártást, és percekig vezetett a vendégcsapat. Kazai, Grosch volt eredményes (16–18), de nem tudott jelentősen elszakadni a hazai csapattól az újvárosi gárda. Sőt, Dávid-Azari ki is egyenlített (18–18). Az világosan látszott, hogy a hibákat mindkét csapat elkövette, mégpedig sorozatban. Emberelőnyben kapott gólokat a Kohász. És a 43. percben már lehetett aggódni, mert az MTK 21–18-ra meglépett. Szerencsére Mihály Petra, Jovovity Jovana, a két fiatal és még Bouti Fruzsina is szépített az álláson. De a háromgólos hátrányt nem volt könnyű kiegyenlíteni. Szalai Babett, Kazai Anita, Szekerczés Luca jóvoltából ez azonban sikerült. Az MTK kapusa, Győri Barbara Viktória többször is a hálóban kotorászott a labdáért (25–25). Következett a rendkívül izgalmas hajrá, azaz a küzdelem folytatódott. Igazi csata zajlott az egész mérkőzésen, amit az MTK játékosainak hét kétperces büntetése is jelzett. Az 58. percben Gerháth dobott gólt (27–26), ám Kazai Anita találata az 59. percben pontot ért (27–27).