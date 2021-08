Nem azt nézik, milyen lehetőség előtt állnak, csak nyerni akarnak

Nagy büszkeség a dunaújvárosi vízilabda-egyesület számára a női válogatott, illetve játékosaik szereplése az olimpián. A csapat holnap 12.50-től a döntőért ugrik medencébe a spanyolok ellen. A klub szakosztályvezetője szerint már rászolgált a nemzeti gárda, hogy finálét játszhasson. Garda Krisztina pedig azt mondta, arról nem beszélnek, milyen lehetőség előtt állnak, egyszerűen csak győzni akarnak csütörtökön is.

Nagy csata és fantasztikus csapatjáték után nyert 14–11-re Hollandia ellen a keddi negyeddöntőben Bíró Attila alakulata, így készülhet arra, hogy története addigi legnagyobb sikerét elkönyvelve bejusson az ötkarikás játékok döntőjébe. Ezzel pedig biztossá tenné, hogy megszerzi a női vízilabda első olimpiai érmét, mert negyedik helyekkel ugye már tele a padlás.

A Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics négy játékosával – Magyari Alda, Garda Krisztina, Gurisattai Gréta és Szilágyi Dorottya – felálló csapat azzal az Európa-bajnok spanyol gárdával találkozik, amelyet hosszú idő után az olimpiát megelőző világliga-negyeddöntőben sikerült legyőzni, így ez is segíthet a lányoknak. Persze mindenki tisztában van vele, ez más kávéház, ma élet-halál harc lesz a medencében.

Tokióban sikerült elérnünk Garda Krisztinát, a dunaújvárosi együttes kapitányával röviden tudtunk beszélni.

Azzal kezdte, hogy a hollandok elleni találkozó nagyon jól sikerült, igazi tűz volt a csapatban. Amikor kellett vagy Alda volt a helyén a kapuban, és bravúrral hárított, vagy egy blokkon halt el az ellenfél lövése.

– Egyszóval remek volt a védekezés, mindenki megoldotta a saját feladatát, így vált egy egésszé és végül sikerré – jelentette ki. Arra a kérdésre, miként várják az elődöntőt, így válaszolt: – Jó a hangulat, de nem volt róla szó, hogy milyen lehetőség előtt állunk, csak nyerni szeretnénk! Ami nagyon nehéz lesz, de képesek vagyunk rá.

A dunaújvárosi, meg nyilván a többi játékosnak további erőt adhat az otthoniak buzdítása, így vannak ezzel Gardáék is, akiknek az egész klub apraja és nagyja drukkol.

– Igen tudom, hogy szorítanak nekünk, kaptunk képet róla, és tudom, az uszodában is téma az aktuális meccsünk, még a kisgyerekek is erről beszélnek. Jól érzem magam, várom a spanyol meccset, sokat tettünk azért, hogy megérdemelten idáig eljutottunk, de ettől még nem fogjuk megnyerni a találkozót. Ehhez nagyon sokat kell tenni, és legalább úgy játszani, mint a hollandok, vagy az Egyesült Államok ellen. Vagy még jobban, s akkor tényleg okkal bizakodhatunk egy nagyszerű eredményben – tette hozzá.

Az Európa-bajnok, 2004-ben olimpiai hatodik, 2008-ban negyedik Primász Ágnes, a DFVE szakosztályvezetője azzal kezdte, nem véletlenül mondta mindenki, az olimpia nem a csoportmeccsekkel, hanem a negyeddöntővel kezdődik, ami mindenek felett áll. Ezt nagyon szépen megugrották a lányok.

– A dunaújvárosi játékosokat nézve, ők – és persze a többiek is – a legnagyobb bizonyíték arra, ami a válogatott erőssége, hogy pont ugyanolyan szerves és fontos része mindegyikőjük, mint mondjuk Keszthelyi vagy Parkes. Mindenki felnőtt a feladathoz, és ha kell, mindig más veszi hátára a csapatot. A mieink szintén már nem is keveset tettek hozzá az eddigi sikerekhez, aminek nagyon örülünk. Részesei ennek a szép és kerek válogatottnak, nagyon büszkék vagyunk rájuk, de most az izgatott várakozás erősebb bennem, hogy igenis játszanak finálét.

– Nem izgultam, amikor a hollandok kiegyenlítettek, mert sok idő volt még hátra, és nem egy női meccset éltem át, vagy láttam kívülről, az utolsó két-három percben dől el minden. Most a mi javunkra, amiért megdolgozott a csapat. Nagyon szépen alakul a játékunk, ez jó előjel a további két találkozóra. Ami kicsit megijesztett a végén, az Alda sérülése, aki nagyon fontos láncszeme lett a válogatottnak, végig védett, kiváló meccseket tudhat maga mögött, a spanyolokkal szemben is nagyon fontos lesz kiváló teljesítménye. Nem beszélve arról, az ellenfelek is látják, mire képes, ami elbizonytalaníthatja a lövőiket. Az látszik, hogy általában a második kapus a kimaradó a keretekből, mert kellenek a mezőnyjátékosok, miután rendesen adják a kiállításokat, büntetőket a bírók – mondta.

S ha már játékvezetés, azzal nem szabad foglalkozni, az adott körülményekhez kell mindenkinek alkalmazkodnia, mentálisan erre is fel vannak készítve a lányok. – Nyilván nem szabad arra alapozni, hogy a spanyolokat nemrég legyőzték, de az mindenkiben benne lehet, pont a legjobbkor sikerült felülmúlni őket, és azért ez pluszlökést adhat. Teljesen más stílusban játszanak, de velük szemben is van ellenszer – zárta Primász Ágnes.