Az új év első nagy derbijét jelenti a január 5-én 15.45 órától sorra kerülő Győri Audi ETO – Dunaújvárosi Kohász női bajnoki kézilabda-mérkőzés.

A földkerekség legjobb gárdájával legutóbb 2019. október 25-én küzdött meg a dunaújvárosi csapat. A párviadal végül 34–21-re végződött Dunaújvárosban a Győr javára. Most január 5-én vasárnap ismét találkozik a két együttes az Audi ETO csarnokban, mégpedig 15.45 órai kezdettel. A mérkőzés időpontja nem az eredeti kisorsolt játékidő, hanem egy előrehozott találkozó dátuma, mivel a győri együttes megkérte a Dunaújvárosi Kohászt, hogy ekkor játsszák le a bajnoki találkozót. Indok: rendkívül zsúfolt programot kell teljesítenie a BL-győztes győri csapatnak majd később.

Természetesen a győriek kérésének eleget tesz a dunaújvárosi gárda.

Nos, a már sokszor nyilatkozott tisztes helytállás megállapítása a reális elképzelés erre a mérkőzésre is. György László, a D. Kohász vezetőedzője olyan megoldásokat, olyan kézilabdát említett meg a kontinens-bajnok elleni mérkőzésre, amely nem a csodavárásról szól, hanem a teljesíthető, becsülettel végrehajtható stílust, játékmodort, a küzdelem játékelemeit jelenti.

– Az a legfontosabb – kezdte nyilatkozatát a dunaújvárosi szakvezető –, hogy a saját megoldásainkra összpontosítsunk. Legyen fegyelmezett a támadójátékunk, mert labdavesztések, technikai hibák nem férnek bele a Győr elleni teljesítményünkbe. Egy villámgyors csapat ellen védekezésben a lépéstartás, a sebesség, az agresszivitás elengedhetetlenül fontos. Támadásban pedig a lövésig vezetett összjáték, a pontos kapura dobás a legfontosabb. Azt lehet majd elfogadni a mérkőzésen mutatott játékunkból, hogy szakaszonként legyünk képesek a jó megoldásokra. Tegyük ezt félelem, kishitűség nélkül. Merthogy ez a mérkőzés is egy a sok közül, bárkinek is hívják az ellenfelet. A feladatot meg kell oldani kellő önbizalommal – mondta a szakvezető.

Vagyis a mester kérése, útmutatása egy nagy adag vagányságot, a dunaújvárosi játékosok képességeinek megmutatását jelenti. Tehát Brattset, Oftedal, Nze-Minko, Amorim, Kiss Éva, Bódi… valamint Danyi Gábor, no meg Zovko Zdravko edzőpáros gratulációját is vívja ki a dunaújvárosi együttes függetlenül az eredménytől. Ehhez kiválóan rímel Szalai Babettnek, a Kohász csapatkapitányának okos gondolata.

– A világ legjobb csapatával mérkőzünk meg. Ilyen esetben én mindig elmondom, hogy részfeladatokat teljesítsünk a mérkőzés folyamán. És erre képesek vagyunk bátor, önbizalommal teli játékunkkal. Mint mindig, most is bízom a társaimban – tette hozzá.

Az MTK negyven percig tartotta őket

A győri együttes csütörtökön az MTK Budapest ellen játszott bajnoki találkozót a fővárosban. Az idénybeli mind a 11 mérkőzését megnyerő címvédő beragadt a kezdésnél, Szöllősi-Zácsik Szandráék 2–0-ra, majd 3–1-re is vezettek az első öt percben. A győriek a 10. percre Amanda Kurtovic vezérletével fordítottak (4–5), de az MTK nem adta fel, és visszatámadt, a 20. percben már hárommal vezetett. A játékrész véget megnyomta az ETO, és a szünetre így előnnyel mehetett (14–15), viszont a fővárosi csapat még a 39. percben is ikszre állt (19–19). Innen viszont egy 4–0-s szériával ellépett a vendégcsapat, amely a hajrában nem ismert pardont (25–31).

A bajnokság állása

1. Győri Audi ETO 12 12 0 0 392-282 24

2. Siófok 11 8 1 2 359-253 17

3. Érd 11 8 0 3 355-291 16

4. Ferencváros 10 7 2 1 321-257 16

5. DVSC 11 7 2 2 335-301 16

6. Vác 11 5 2 4 306-303 12

7. DKKA 10 4 2 4 251-253 10

8. Alba FKC 10 4 1 5 253-294 9

9. MTK Budapest 12 4 1 7 315-371 9

10. Kisvárda 11 3 2 6 269-291 8

11. Szombathely 12 5 2 16 300-360 7

12. M.magyaróvár 11 2 1 8 265-315 5

13. Békéscsaba 11 1 1 9 287-330 3

14. Szent István SE 11 0 2 9 274-381 2