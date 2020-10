Nehezen indult, de győzelem lett a vége

Két győztes bajnoki mérkőzés után szombaton az Eger csapatát fogadták a Dunújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabdázói. A vendégek eddig nulla ponttal álltak, azonban ez nem altathatta el a hazai csapatot, mert erős riválissal játszottak.

DUE-Maarsk – Eger 11–7 (1–3, 4–2, 2–1, 4–1)

DUE-Maarsk: Magyari – Gurisatti 2, Horváth 2, Garda 2, Ziegler 1, Mucsy 1, Szellák. Cs.: Szilágyi 1, Mahieu 1, Brezovszki 1, Huszti, Sajben N. Vezetőedző: Mihók Attila.

Eger: Kiss – Menczinger, Hertzka 4, Czigány 2, Katona, Szmodics, Bódi. Cs.: Molnár, Dobi 1, Szilágyi.

Vezetőedző: Szilágyi Péter.

Gól emberelőnyből: 3/8, illetve 2/9.

Gól ötméteresből: 1/1, ill. –.

Nagyon rosszul kezdtek a hazaiak, az ellenfél gyorsan ellépett három találattal. A dunaújvárosiak a második negyed közepén tudtak egyenlíteni, azonban a vezetést csak a harmadik felénél sikerült először átvenni Mucsy révén. Szerencsére a záró nyolc percre összekapta magát a csapat, kiváló védekezés mellett Gurisatti, Mahieu és Brezovszki is gólt lőtt, amivel végleg sikerült leszakítani az Egert.

A mérkőzés elején megtörtént az, amit szerettek volna elkerülni

Szilágyi Péter először gratulált a Dunaújvárosnak, mert bebizonyították, hogy az egyik, ha nem a legjobb csapat Magyarországon. – A saját együttesemnek is gratulálok, mert fegyelmezetten, tudatosan és okosan kezdtünk, sikerült sokáig irányítani a játékot, ezzel megleptük a hazaiakat. Aztán sajnos jött több kisebb hiba, amit kihasznált a Dunaújváros, és kimaradt több emberelőnyünk is. Ennek ellenére azt gondolom, a Magyar Kupa győztesétől nem szégyen ennyivel kikapni – értékelt.

Mihók Attila szintén gratulált a vendégeknek, s elárulta, ő rangadóra készült ellenük és ezt kérte a lányoktól is. Hiszen ez a csapat a szezonban például legyőzte a Fradit is, és kellemetlen helyzetbe lehet kerülni, ha a találkozó elejét nem ők irányítják, ami így is lett.

– A 0-3-as kezdés nem ezt jelezte, amitől idegesek lettünk. Esélyes csapatként nehéz feldolgozni azt, hogy megtörtént az, amit szerettünk volna elkerülni. Van olyan, hogy nem úgy sikerül a kezdés, ahogyan mindig eltervezzük. Igenis meg kell tanulni, hogy ilyen helyzetben is a formákat betartva és a játék fegyelmezettség megőrizve, bízni kell a saját felkészültségünkben. Ha a hátrány ledolgozásához két vagy három negyed kell, akkor annyi, de nem esik szét a vízilabdánk. Az eredménnyel ezért mindenképpen elégedett vagyok, de az egyéni teljesítményekben van mit megmutatni. Amikor még a félidőben sem volt megnyugtató előnyünk, akkor fegyelmezetlen megoldásokba mentünk bele, amit ugyan nagyon pozitív szándék vezérelt, de nem ez a siker kulcsa – mondta.