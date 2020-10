Nehéz és fontos meccs előtt állnak a futsalosok

A futsal NB I 6. fordulójában a Dunaferr DUE Dutrade együttese a Ferencvárost fogadja holnap este negyed kilenctől.

Ez egy olyan felhívás a hazai szurkolók számára, ami a figyelmet a tetszőleges sportágban megrendezendő mérkőzésre irányítja. Így van ez most a futsal esetében.

A Fradi az elmúlt szezonban lépett a híres klubja által elvárt eredményességi szintre, hiszen nagyon komoly csapatépítés és Madarász János edzőkénti szerződtetése az élmezőnybe repítette az együttest. A bajnokság leállításakor a harmadik helyet birtokolta. Úgy tűnt, a ­nyár még több lehetőséget hozott a csapatnak, de az új szezon eddig igazi vesszőfutássá vált a számára, az első hat bajnokin csak egy pontot szerzett. Aztán szerdán Madarász János lemondott, ideiglenesen Macha­lek Attila állt a helyére.

Nagy kihívás ez a meccs? – tettük fel a kérdést Frank Tamásnak, a Dunaferr vezetőedzőjének. – A rajtnál nagyon bent ragadtak, de ne feledjük, hogy rengeteg problémájuk akadt az eddig eltelt idő alatt. Talán egyszer sem tudtak úgy fölállni, ahogy szeretnének, a sors fintora, hogy elképzelhető, hogy az ellenünk következő mérkőzés lesz az első ilyen alkalmuk. Az FTC-nek egyénileg nagyon jó játékosai vannak, de jelenleg csapatként még egy kicsit meg van zuhanva, amit nekünk ki kell használi. Mi egységesek vagyunk és hazai pályán megpróbáljuk a három pontot begyűjteni. Igaz, kérdőjeles játékosok is vannak, még nem tudjuk, ki mennyire fog felépülni, például Németh Péter is közéjük tartozik.

Majd arról beszélt, igazán gólképes az ellenfél. Legalább négy olyan játékosa van, aki egyénileg is bármikor el tud dönteni egy mérkőzést. Reméli, nem sérti meg a csapatát, de nekünk egy ilyen képességű játékos hiányzott a Veszprém és a Kecskemét elleni mérkőzéseken is. A Ferencvárosnál előfordulhat rossz teljesítmény, de akkor is tudnak rúgni négy-öt gólt. – Lehet, hogy éppen nekünk esnek, én viszont szeretném, ha megnyernénk a meccset. Annyit megígérhetek, nem feltétlenül azt tervezem, hogy beállunk a kapunk elé, és várjuk a csodát. Annak örülök, hogy legutóbb nyertünk, amit meg is érdemelt a társaság. Úgy érzem, ez kellett a csapatnak, és jót tett a hangulatnak. Természetes izgalommal, de bizakodva várom a mai találkozót!