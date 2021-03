Negyvenedszer rajtol kedden az Arany Üst

Keddtől péntekig, nemzetközi résztvevők nélkül, a szokottnál kevesebb indulóval és szigorú szabályok között, de megrendezik a 40. Arany Üst korosztályos úszóversenyt. Az itthon egyedülálló seregszemle jubileumának így nem tudják megadni méltó rangját, de a gyerekek szempontjából fontos, hogy tudnak versenyezni egymással.

A serdülő- és gyermekkorosztály számára kiírt nagy hagyományú viadalt most a Magyar Úszó Szövetség kérésére és társ­szervezésében bonyolítja le a DKSE úszó-szakosztálya több év kihagyás után. A program ma délután 14 órakor kezdődik az 1500 méteres fiú gyors és a 800 méteres lány gyors összevont időfutamokkal, amelynek ünnepélyes megnyitója sem lesz. A további napokon délelőtt lesznek az előfutamok, délután pedig a döntőket rendezik meg.

– Az Arany Üst hagyományosan e két korosztály cikluszáró versenye, aminek nemzetközi jellege most lehetetlen volt. Így csak hazai klubok indulnak, és azok is limitált létszámmal, körülbelül a szokásos létszámnak a felére számítunk, ami közel kétszáz indulót jelent a négy nap során. Most ért véget hétvégén az országos felnőttbajnokság, ott is nagyon szigorú előírások voltak, mi is ezek mintájára hoztuk meg saját szabályainkat. Ennek alapján a maszkviselés az uszoda minden szegletében kötelező, még a szárazföldi bemelegítés során is. Az uszodában is külön kijelöljük a csapatok helyét, amit nem hagyhatnak el, tavaly novemberben már így rendeztük meg az Intercisa Kupát is. Az eredményeket is csak online tesszük közzé, viszont jó hír, hogy a versenyről végig élő közvetítés lesz az interneten, itt követhetik nyomon az érdeklődők, a hozzátartozók a gyerekek szereplését.

Nyilván, nem így képzeltük a jubileumi Arany Üstöt, de most csak erre van mód és lehetőség. Azonban már most tervezzük, hogy a következőre nagyon szeretnénk visszahozni az eredeti nívóját, fényét, ahogyan sokáig megszokhattuk. Egyébként olyan volt úszóink, akik most már edzőként dolgoznak, tesznek olyan kijelentéseket, hogy az Arany Üst volt életük legjobb versenye – mondta Bene Vera, szakosztályvezető.

A szakosztályvezető kiemelte, szerencsére az úszók szünet nélkül végig edzhettek az utóbbi időszakban, és ezt a munkát az edzőkkel együtt most fel lehet mérni, ezért örülnek annak, hogy most megrendezhetik a versenyt. A kupán természetesen ott lesznek a DKSE fiataljai is. A serdülő fiú és lány mezőnyben is vannak ügyes sportolók, akiktől jó eredményeket várhatnak a szakemberek.