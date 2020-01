Negyedszerre megtörtek a csíkszeredaiak

A jégkorong Erste Ligában tegnap este a Dunaújvárosi Acélbikák a Csíkszeredát fogadta.

Nagy tétje nem volt a találkozónak, hacsak az nem, hogy a DAB-nak a bajnokság alapszakaszában most volt utoljára lehetősége arra, hogy pontot szerezzen a székelyektől.

Mivel a dunaújvárosiaknak hét légiósuk van, és csak hat játszhat, a mérkőzés előtt Miroslav Ihnacaknak döntenie kellett arról, hogy kit pihentessen. Mint szerdán a Hoki­klub Budapest ellen, ezúttal is a kanadai Grant Baker lett a kimaradó.

DAB – SC Csíkszereda 4–2 (1–1, 1–1, 2–0)

Dunaújvárosi Jégcsarnok, 800 néző. Vezette: Haszonits, Varjú, Sindel, Korbuly.

DAB: Hughson – Kovács B., Vuorijarvi, Azari, Dansereau, Zanoski – Hüffner, Lendák (1), Silló 2 (2), Somogyi (2), Turcotte 2 (2) – Dósa, Hruby, Kovács E., Mazurek, Németh P. – Ambrus, Ráduly, Gebei G., Pinczés O., Tamás. Vezetőedző: Mirolav Ihnacak.

Csíkszereda: Samankov – Gecse, Kulyash (1), Becze, Bíró T. (1), Taratukhin – Pyett, Salló, Brophey, McLean 1, Shalla – Flinta, Láday, Farkas 1, Fodor, Rokaly – Györfy, Horváth, Sándor. Vezetőedző: Jason Morgan.

A dunaújvárosiak, mint eddig ebben a bajnokságban mindig, az első harmadban most is alaposan megnehezítették a listavezető helyzetét, de az ezúttal is látszott, a Csíkszereda nagyobb játékerőt képvisel, mint a DAB. Ennek ellenére a 15. percben az amúgy csíkszeredai Silló Arnold révén a hazaiak szereztek vezetést, ezt a harmad vége előtt másfél perccel egalizálta McLean. A második játékrész 8. percében három védőre vezette három dunaújvárosi csatár a korongot, Somogyi nagy bombát küldött kapura, a kipattanót pedig Turcotte belőtte (2–1), majd tíz perc múlva Farkas szép egyéni megmozdulás után egyenlített.

A harmadik húsz perc óriási küzdelmet, remek mérkőzést hozott, a DAB emberfeletti módon küzdött. A vége 4–2 lett az Acélbikák javára.