Negyedszerre már sikerült megverni a Brassót

Edzőt váltott a DAB, az NHL-t is megjárt Miroslav Ihnacak – Jan Vodila kettőst a korábban már Újvárosban megforduló David Leger váltotta a Brassó elleni találkozó előtt.

Az utóbbi napokban lapunkhoz is számos információ érkezett arról, hogy a korábbi jó és eredményes viszony megbomlott Ihnacak mester és a csapat között, ám arra kevesen számítottak, hogy a vezetőség a gyors edzőváltás mellett dönt. David Le ger, aki Donald MacLean segítőjeként már dolgozott az együttesnél a 2014/2015-ös szezonban, az alapszasz záró találkozóján, a Brassó ellen debütált az újvárosi közönség előtt.

DAB – BRASSÓ 7–5 (2–2, 2–1, 3–2)

Dunaújváros: Hughson – Kovács, Vuorijarvi, Azari 1, Dansereau, Mazurek 1 – Hüffner, Lendák, Silló, Somogyi 2, Turcotte 1 – Dósa 1, Hruby, Gebei 1, Kovács E, Németh – Baker, Pinczés. A fentiekben taglaltak miatt három tréner is irányította a Bikákat, hiszen a pad mögött ott állt a frissen érkezett Leger mellett Ihnacak és Vodila is. A középszakasz tekintetében inkább a hazaiak számára volt fontos e találkozó, és ennek szellemében tempósan is kezdtek. A két csilingelő kapuvas mellett Dósa és Somogyi is betalált Tőkének, ám a Brassó rendre egyenlített, így 2–2-vel fordultak a felek. A második játékrészt sárga-kékek kezdték jobban, 38 másodperc után Borisenko talált be. A DAB azonban hamar válaszolt a 33. percben előbb Mazurek, majd Turcotte volt eredményes.

A záró játékrészben sem a védekezésre koncentráltak a csapatok. A DAB Somogyi második góljával meglépett 5–3- ra, ám az erdélyiek számára volt visszaút. A 46. percben már ismét döntetlen állást mutatott az eredményjelző (5–5). A 47. percben a fiatal Gebei Gergely mattolta a brassói kapust, majd az 54. percben a csapatkapitány Azari Zsolt értékesített egy emberelőnyt (7– 5). Több okból is fontos volt ez a győzelem, hiszen az alapszakasz során most először verte meg a DAB brassóiakat, másrészt így a Dunaújváros fellépett a tabella negyedik helyére. Ma rivális DEAC a listavezető otthonában, Csíkszeredában meccsel, ha nem szerez pontot, a Bikák egy bónuszponttal kezdik a középszakaszt.