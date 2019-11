Negyeddöntős a Dunaferr!

A röplabda Magyar Kupa nyolcaddöntőjének második mérkőzését is megnyerte, ezzel továbbjutott a Dunaferr.

A röplabda Magyar Kupa nyolcaddöntőjének második összecsapását 3-0-s előnyből várhatta a Dunaferr a Szolnok ellen. A mieink célja az volt, hogy a Tiszaligetben legalább egy szettet tudjanak nyerni a házigazdák ellen, hiszen az már a továbbjutásukat jelentette volna. Ehhez képest a fiúk sokkal többet tettek a siker érdekében, akik nagy lendülettel álltak bele a meccsbe.- Tájékoztat a DSE honlapja.

A vezetést, ezzel együtt az irányítást a kezükbe vették Tomanóczy Tibor tanítványai, akik megnyugtató előnyt kiharcolva érkeztek el a végjátékhoz (17-21). Ettől kezdve viszont a hazaiaknak még pontos sem engedtek, vagyis a vége nagyon megnyugtató, nyolc pontos győzelem lett (17-25). A második szett eleje a Szolnoké volt (7-4), akiket viszont 11-nél sikerült utolérni (11-11). Ez forduló pontja volt az összecsapásnak, hiszen ekkor vette át a vezetést csapatunk (12-14). Az előnyt ettől kezdve ki sem adták kezükből (17-21), bár a hazaiak a végjáték előtt egy pontot faragtak a hátrányukból (19-22). A legfontosabb azonban az volt, hogy az utolsó labdamenet a miénk legyen, mely így is történt (23-25). Az a szett pedig azt jelentette, hogy a Dunaferr biztosan tovább menetel a kupában. Ettől függetlenül a fiúk a harmadik játékra is koncentrálva léptek a pályára, de már megújult felállásban, hiszen a stáb azoknak adott lehetőséget, akik a mai napon kevesebb szerephez jutottak. Az elején a Szolnok vette kezébe az irányítást (6-5), melyet ki sem adott a kezéből. A szettben végig vezettek, és a végén is ők örülhettek (25-20). A negyedik felvonás elején felváltva estek a pontok (4-4), majd miután a Szolnok megpróbált meglépni (7-5), fiataljaink egyenlítettek (7-7). A folytatásban fej-fej mellett haladtak a felek (9-9), és ez így ment egészen 17-ig (17-17). Itt azonban a hazaiak rázták meg magukat (20-17), de a mieink nem adták fel és fordítottak (21-22). A vége azonban izgalmas lett, mivel ismét a Szolnok percei következtek (23-22), de innen fordított a Dunaferr (23-24), és végül a szettet 24-26-tal, a meccset 1-3-mal húzta be. Ezzel pedig a mieink jutottak tovább a Magyar Kupában.

Szolnoki Röplabda Klub – Dunaferr SE 1-3 (17-25, 23-25, 25-20, 24-26)

Vezették: Horváth Miklós és Vári Péter

Szolnoki Röplabda Klub: Jacsó, Gazsi, Csendes, Kókai, Oláh, Tímár, Galovicz, Bíró, Guzmics, Gönczi, Banai, Farkas (liberó). Vezetőedző: Gulyás Ferenc

Dunaferr SE: Ambrus, Balázs, Tomanóczy B., Laczi, Iván B., Quintz, Majoros, Hatvany, Iván G., Kecskeméti, Mészáros, Gebhardt (liberó), Sümegi (liberó). Vezetőedző: Tomanóczy Tibor