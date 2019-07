Négy dunaferres is ott lesz a döntőkben

Racice Javában zajlik a csehországi Racicében az ifjúsági és U 23-as kajak-kenu Európa-bajnokság, amelyen számos tehetséges dunaferres sportolóért szoríthatunk.

Még csütörtökön rendezték meg az 500 méteres távok előfutamát. Az ifjúságiak mezőnyében remek teljesítménnyel, a legjobb idővel egyből a döntőbe kvalifikálta magát K2 500-on Mányi Zsófia és Boldis Csenge (mindkettő Dunaferr SE) párosa. E számban a finálét vasárnap délután 14 órakor rendezik.

Szintén jelenése lesz vasárnap az U 23-asok C2 500 méter fináléjában Kulcsár Dorinának (Dunaferr SE) és társának, Bonyai Reginának (Baja), ők a nyolcas pályáról várják majd a rajtot.

Az előfutamok során sikerrel kvalifikálta magát a július 14. döntőbe U 23 C2 500 méteren Slihoczki Ádám (Dunaferr SE) és Kocsis Ádám, ők a kilences pályáról indulnak majd.

A Dunaferr SE vezetőedzője, Molnár Gergely még az Eb előtt lapunknak elmondta, eredményes szereplést vár a versenyzőktől, akik meglepetést is okozhatnak a nemzetközi mezőnyben.

A szakember beszélt a szegedi vb-re készülő Kiss Balázsról és Hajdu Jonatánról is. Mint kifejtette, a kenusok továbbra is jól fejlődnek, edzésmunkájuk biztató, jelenleg a válogatott kerettel Szolnokon készülnek.