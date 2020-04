Ne keressenek más munkát, mert ez nagy veszteség lenne

Amint becsörgött Trenka János mobilja, azonnal el is indult a hangos gyerekzsivaj. A Dunaferr tornaedzőjének két gyermeke, Janka és Botond csicsergett kíváncsian a vonal végén.

-Valóban többet vagyok itthon, a családdal, a gyerekekkel. Együtt éljük át a napjainkat, de azért a gyerekek viselkedése is egészen más mostanában, mint amilyen volt a járvány előtt. Nekik sem könnyű ez a helyzet, nyilván szeretnének azért többet kint lenni, sokat önfeledten játszani. De azért bicikliznek, feltalálják magukat. Viszont kötelezően óvatosnak kell lennünk. Természetesen nem sikerült most nekünk visszahozni a régi hangulatot a családba, a gyerekek közé.

Egyszerűen sodródom az árral. Időm bőven van, de minden egészen más lett a munkámban

Ráadásul én meg a torna edzéstervének megfogalmazása közben zavarok… Különben is, hogyan érzi magát ezekben a napokban?

– Hát nem vagyok jelenleg sem optimista, sem pesszimista. Egyszerűen sodródom az árral. Időm bőven van, de minden egészen más lett a munkámban. Próbálok fókuszálni a teendőkre.

Nincs olimpia, nincsenek bajnokságok, versenyek. Ez óriási csapás annak a mesternek, akinek tanítvány, Kovács Zsófia Európa-bajnoki összetett ezüstérmes volt nemrégen. Aki tornászainak sikeres szerepléséért dolgozott minden nap…

– Valóban nincs esemény a tornasportban. Viszont be kellett látni, nem volt más lehetőség. A lehető legjobb döntést, a törlést hozták meg a sportág vezetői. Nem lehetett semmiben sem reménykedni.

Abból indultam ki, hogy nem eshetnek vissza versenyzőink a nullára

Tudom, azért van munka: elvégzendő házi feladatokat készíteni a tornászoknak.

– Abból indultam ki, hogy nem eshetnek vissza versenyzőink a nullára. Csinálni kell valamit. Programok, tervek kellenek. Persze tudom, hogy ilyen szituációban nincs briliáns elképzelés, de van, amit a gyerek meg tud csinálni, ha egyáltalán akarja. Képes megoldani, végrehajtani egy feladatot, gyakorlatot otthon. Lehet azért mozogni, állóképességet fejleszteni, erősíteni, foglalkozni a gimnasztikával… Adtunk nekik tornaszereket, zsámolyt, padokat… Ezek kellenek az alapelemekhez. Tudnak különböző mozgásokat gyakorolni, de jelenleg talán a futóedzések a leghasznosabbak. A piciknek, a fiúknak is vannak meghatározott edzéstervük. Persze azt, hogy elvégezték-e a tervben leírt feladatot, nem tudjuk ellenőrizni. A kapcsolatot tartja minden edző a saját csoportjával. Megoldandó feladat pedig bőven van. Újra tervezünk mindent, ahogy azt teszik a kanadai, az amerikai, a német és valamennyi tornász a világon. Most senki sem képes a szokott módon edzeni. Mindenki otthon van, és minden szakember jelenleg a megélhetésére koncentrál. Minél előbb legyen már vége ennek a borzasztó állapotnak. A sportág szakemberei pedig ne hagyják el a tornát, ne keressenek más munkát, mert ez nagy veszteség lenne.

Hát ezt tudtam meg Trenka János tornaedzőtől. A „hogy vagy?” kérdésre ennyi volt a válasz. Beszédes percek voltak. De különben is talán a várva várt biciklizésben reménykedve már követelték a mobil másik végén édesapjukat a Trenka-csemeték. Ráadásul a félbehagyott edzéstervet is be kellett fejezni! Köszönöm, János.