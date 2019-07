Nápoly: éremért játszanak

A sportág történetében a nemzetközi szövetség első alkalommal írt női U 15-ös utánpótlás-válogatott tornát. Az Európa-bajnokságnak a pólósport orosz fellegvára, Kirishi ad helyet. A magyar csapatba egy dunaújvárosi tehetség verekedte be magát Jonkl Csenge személyében. Szilágyi Péter együttese a csoportküzdelmek alatt legyőzte a horvátokat (14-10), valamint Izraelt (17–6), azonban kikapott a házigazdáktól (12–18), majd a negyeddöntőben, egy végletekig kiélezett találkozón vereséget szenvedett Hollandiától (10–11). A mieink tegnap, lapzártánk után Olaszországgal meccseltek az 5–8. helyért. Az eddigi találkozókon Jonkl Csenge eredményesen játszott, az első mérkőzésen kívül, minden találkozón gólt szerzett.

Arról már beszámoltunk, hogy a Mihók Attila vezette magyar női Universiade-gárda bravúrosan, háromgólos hátrányból fordított a remek erőkből álló Ausztrália ellen, így pénteken este 20 órától – szintén lapzártánk után – az oroszokkal játszott a döntőbe jutásért.

A számos dunaújvárosi játékost felvonultató magyar válogatott az elődöntőig hibátlanul menetelt a nápolyi tornán.

A péntek délutáni helyosztok során, a hetedik helyért némi meglepetésre a kínaiak legyőzték a felnőtt színtéren gyakorlatilag verhetetlennek tetsző USA B csapatát (10–9), és a Gardáék által korábban kiejtett ausztrálok pedig szoros csatában szerezték meg a seregszemle ötödik pozícióját a japánok ellen (11–10).

Az idei Universiade másik ágán a házigazda olaszok Kanadával csatáztak a fináléért.

Érdemes megemlíteni, hogy az észak-amerikai gárdával a csoportmeccsek során már találkozott a magyar együttes, és meggyőző 16–7-es sikert könyvelhetett el.

Az érmes helyekről ma döntenek a dél-olasz metropoliszban. A bronzcsata 18 órakor, a döntő 20 órakor kezdődik majd – remélhetően magyar részvétellel.

A férfiak is a legjobb négyben

A Horváth János, Keszthelyi Tibor vezetésével készülő férfipóló Universiade-válogatottunk sem akar lemaradni a hölgyektől. Azaz, Kardos Gergelyék is hozták eddig a „kötelezőt”, hiszen bejutottak a legjobb négy közé, így vasárnap mindenképpen éremért pólóznak majd Nápolyban. Az elődöntőért egyébként a japánokat darálták be, ellentmondást nem tűrően 18–3-ra.

Az elődöntőben Várnaiék az USA legjobbjaival találkoznak szombaton délután, a másik ágon pedig a házigazda olaszok az oroszokkal játszanak majd. A bronzmeccset 11 órakor, az aranycsatát pedig 13 órakor rendezik vasárnap, a 2019-es nyári Universiade zárónapján.